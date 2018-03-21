11:35
21 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-2°C
-2°C -7°C
  • четверг
    0°C -8°C
  • пятница
    1°C -14°C
  • суббота
    3°C -14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
НАДЕЖДА САВЧЕНКО ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ПАРАЛИМПИАДА-2018
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Униженный Путин. Пьяный пилот
Вєсті Кремля
23:28, 20 марта
Вести.UA. Савченко пугает.
Вєсті.UA
20:50, 20 марта
Как одесситы мечтали о мэрии будущего, а получили мэра под подозрением.
ЦРУ
09:38, сегодня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, сегодня
Вспомнить Все. Колхозы: агробизнес по-советски
Згадати все
21:29, 19 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
НАДЕЖДА САВЧЕНКО ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ПАРАЛИМПИАДА-2018

Даша Астафьева показала, как выглядит после первых 9 дней диеты: фото

524 Читати новину українською
Астафьева показала, как выглядит после первых 9 дней диеты
Астафьева показала, как выглядит после первых 9 дней диеты / Instagram

Модель и певица Даша Астафьева выставила в Instagram фото, на которых показала, как выглядит после 9 дней диеты.

9 дней назад певица объявила, что начинает правильно питаться и следить за свою фигурой.

Читайте также: Секс-звезда Даша Астафьева показала в сети свои детские фото

Прошло 9 дней, Астафьева решила показать поклонникам первые результаты и рассказать о своих трудностях и достижениях.

"Еще раз уточню. Я не худею))) и прошу вас, прекратите давать мне советы и отговаривать выполнять задуманное! Очень долгое время я была недовольна своим внешним видом и формами) Просто предположите, что в Инстаграме все гораздо красивее. Может, я, конечно, и ошибаюсь", – обратилась звезда к своим сторонникам.

Тренируется Даша трижды в неделю, по-прежнему

"Итак. Конечно, первая неделя была очень легкой и интересной. Мой дневной рацион всегда и везде со мной. Я стараюсь не пропускать приемы пищи. Ела и в машине, и в спортзале, и еще во многих местах, где раньше себе этого не позволяла", – поделилась Даша.

Певица также рассказала, что часто нарушала диету.

"Есть грехи. Рассказываю честно, что пару раз я срывалась. Уже не могла удержаться, подъедала у родителей вареники, конфеты, фрукты и всякую вкуснятину! Похудела за этот срок ровно на полтора кило. Это небольшой результат, но я очень довольна", – отметила Астафьева.

Теги: LifeStyle Музыка
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Тимошенко отказалась отвечать, откуда у нее деньги на лоббистов США
сегодня, 10:26 Тимошенко отказалась отвечать, откуда у нее деньги на лоббистов США
332
13-летняя девушка устроила стрельбу по школьникам в России
сегодня, 10:23 13-летняя девушка устроила стрельбу по школьникам в России
888
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук