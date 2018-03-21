Даша Астафьева показала, как выглядит после первых 9 дней диеты: фото

Модель и певица Даша Астафьева выставила в Instagram фото, на которых показала, как выглядит после 9 дней диеты.

9 дней назад певица объявила, что начинает правильно питаться и следить за свою фигурой.

Читайте также: Секс-звезда Даша Астафьева показала в сети свои детские фото

Прошло 9 дней, Астафьева решила показать поклонникам первые результаты и рассказать о своих трудностях и достижениях.

"Еще раз уточню. Я не худею))) и прошу вас, прекратите давать мне советы и отговаривать выполнять задуманное! Очень долгое время я была недовольна своим внешним видом и формами) Просто предположите, что в Инстаграме все гораздо красивее. Может, я, конечно, и ошибаюсь", – обратилась звезда к своим сторонникам.

Тренируется Даша трижды в неделю, по-прежнему

"Итак. Конечно, первая неделя была очень легкой и интересной. Мой дневной рацион всегда и везде со мной. Я стараюсь не пропускать приемы пищи. Ела и в машине, и в спортзале, и еще во многих местах, где раньше себе этого не позволяла", – поделилась Даша.

Певица также рассказала, что часто нарушала диету.

"Есть грехи. Рассказываю честно, что пару раз я срывалась. Уже не могла удержаться, подъедала у родителей вареники, конфеты, фрукты и всякую вкуснятину! Похудела за этот срок ровно на полтора кило. Это небольшой результат, но я очень довольна", – отметила Астафьева.