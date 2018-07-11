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Даша Астафьева показала комплекс упражнений для стройной фигуры: видео

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Даша Астафьева показала комплекс спортивных упражнений
Даша Астафьева показала комплекс спортивных упражнений / Фото из свободных источников

Украинская певица Даша Астафьева может похвастаться стройной фигурой. Однако ни для кого не секрет, что такие формы артистки – результат кропотливой работы в спортзале. Поэтому Даша решила поделиться с поклонниками комплексом упражнений для стройной фигуры.

Даша Астафьева – одна из самых соблазнительных и эпатажных звезд украинского шоу-бизнеса. Она может похвастаться большим количеством фотосессий, в которых не скрывает своей сексуальности и красивого тела. Однако идеальная фигура дается Даше не легко, что она показала в соцсети.

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В начале весны 2018 года артистка публично бросила вызов лишним килограммам: звезда тщательное внимание уделила питанию и физической нагрузке. Своими успехами Даша Астафьева до сих пор делится на Іnstagram-странице, демонстрируя рельефный пресс и аппетитные формы. Несмотря на это певица показала, какие упражнения помогают ей держать себя в форме.

 

На спортике с @krasyuk_fit - мой герой))

Допис, поширений Дария Астафьева (@da_astafieva)

 

Отметим, что физические упражнения Даша Астафьева выполняет в спортивном зале под пристальным контролем личного тренера Юрия Красюка, который тоже поделился фрагментом тренировки со звездой.

 

Теги: Новости Украины LifeStyle Дария Астафьева
Источник: 24 Канал
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