Даша Астафьева показала романтические снимки с бойфрендом: нежные фото

Даша Астафьева умеет удивлять поклонников не только пикантными фото, но и нежными. Певица опубликовала снимки со своим возлюбленным Артемом Кимом.

Одна из самых ярких представительниц украинского шоу-бизнеса Даша Астафьева умело примеряет как эпатажные образы, так и нежные. Артистка часто принимает участие в стильных фотосессиях, демонстрируя свою красоту и стройную фигуру.

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Несмотря на активное наполнение своего блога в соцсети Instagram, Даша крайне редко хвастается совместными фотографиями со своим бойфрендом – бизнесменом Артемом Кимом. Следовательно, недавние снимки с любимым просто очаровали нежностью и романтичностью. На фотографиях пара мило обнимается и целуется на фоне заката. Даша Астафьева и Артем Ким не скрывают чувств друг к другу и выглядят очень трогательно.

Допис, поширений Дария Астафьева (@da_astafieva) 12 Лип 2018 р. о 4:40 PDT

Допис, поширений Дария Астафьева (@da_astafieva) 12 Лип 2018 р. о 4:32 PDT

Отметим, что романтические фотографии для Даши Астафьевой и Артема Кима создала столичный фотограф Кейт Кондратьева. Фотографии вызвали немало комментариев среди пользователей сети. Люди советовали певице беречь эти отношения, потому что пара смотрится вместе очень счастливо.