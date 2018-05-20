Даша Астафьева показала соблазнительные танцы во время концерта: пикантные кадры
Популярная украинская певица Даша Астафьева не прекращает удивлять поклонников новыми "луками" и нарядами. Теперь звезда показала образ зажигательной блондинки во время концерта.
Даша Астафьева любит примерять непривычные образы. То звезда становится нежной испанкой в шляпке, то соблазнительной брюнеткой, то обычной украинкой, которая мчится в спортзал. А теперь певица еще и примерила белокурые волосы.
Читайте также: Даша Астафьева обнажилась в смелой фотосессии: фото 18+
Яркий образ звезда продемонстрировала во время своего концерта в Киеве. Она решила променять образ брюнетки и стать блондинкой. Стоит отметить, что такой стиль очень подходил Даше Астафьевой, которая изменилась до неузнаваемости.
Однако такой зажигательный "лук" певицы только временный. На видео звезда демонстрировала, как ей одевают специальный парик, который и помог создать яркий сценический образ.
Несмотря на необычный цвет волос Даша Астафьева решила не менять традиции на концерте и показала сексуальные танцы. Пикантные движения певицы, вокруг которой танцевали участники коллектива Foresight.show, выглядели очень соблазнительно. Белокурые волосы, зажигательные танцы и яркое красное мини-платье, которое не прикрывало стройные ноги, создали соответствующую атмосферу на НСК "Олимпийский".