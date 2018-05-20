Даша Астафьева показала соблазнительные танцы во время концерта: пикантные кадры

Популярная украинская певица Даша Астафьева не прекращает удивлять поклонников новыми "луками" и нарядами. Теперь звезда показала образ зажигательной блондинки во время концерта.

Даша Астафьева любит примерять непривычные образы. То звезда становится нежной испанкой в шляпке, то соблазнительной брюнеткой, то обычной украинкой, которая мчится в спортзал. А теперь певица еще и примерила белокурые волосы.

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Яркий образ звезда продемонстрировала во время своего концерта в Киеве. Она решила променять образ брюнетки и стать блондинкой. Стоит отметить, что такой стиль очень подходил Даше Астафьевой, которая изменилась до неузнаваемости.

Допис, поширений Дария Астафьева (@da_astafieva) 19 Тра 2018 р. о 11:58 PDT

Однако такой зажигательный "лук" певицы только временный. На видео звезда демонстрировала, как ей одевают специальный парик, который и помог создать яркий сценический образ.

Несмотря на необычный цвет волос Даша Астафьева решила не менять традиции на концерте и показала сексуальные танцы. Пикантные движения певицы, вокруг которой танцевали участники коллектива Foresight.show, выглядели очень соблазнительно. Белокурые волосы, зажигательные танцы и яркое красное мини-платье, которое не прикрывало стройные ноги, создали соответствующую атмосферу на НСК "Олимпийский".