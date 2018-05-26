Даша Астафьева потрясла новым соблазнительным образом: горячие фото

Певица Даша Астафьева не стесняется примерять самые сексуальные наряды и позировать перед камерой обнаженной. Так, на странице в Іnstagram появились результаты новой пикантной фотосессии с участием артистки.

Дашу Астафьеву можно смело назвать одной из самых сексуальных представительниц украинского шоу-бизнеса. Ведь звезда не только ошеломляет пикантными нарядами, но и любит позировать перед камерой в самых смелых образах. Стоит отметить, что Даша Астафьева выглядит роскошно, выбирая как провокационные "луки", так и нежные.

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Несмотря на немалое портфолио горячих снимков артистке удается удивить поклонников. В последней фотосессии Даша Астафьева предстала в белом топе с асимметричными вырезами. К стильному наряду звезда подобрала черные трусы и массивные украшения.

Сексапильная Даша Астафьева, которая сейчас имеет короткие волосы, впечатлила поклонников роскошным волнистым волосами, которые заплела в косу. Также звезда подчеркнула веснушки на лице, что придало колоритности сексуальном "луку".

Допис, поширений Дария Астафьева (@da_astafieva) 26 Тра 2018 р. о 2:02 PDT

Допис, поширений Дария Астафьева (@da_astafieva) 26 Тра 2018 р. о 2:07 PDT

Создателем соблазнительных снимков стал эпатажный фотограф Ник Яшика. Мужчина выложил еще одно фото Даши Астафьевой, на котором она позирует перед камерой с расплетенными волосами и в черном белье.