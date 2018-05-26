Даша Астафьева потрясла новым соблазнительным образом: горячие фото
Певица Даша Астафьева не стесняется примерять самые сексуальные наряды и позировать перед камерой обнаженной. Так, на странице в Іnstagram появились результаты новой пикантной фотосессии с участием артистки.
Дашу Астафьеву можно смело назвать одной из самых сексуальных представительниц украинского шоу-бизнеса. Ведь звезда не только ошеломляет пикантными нарядами, но и любит позировать перед камерой в самых смелых образах. Стоит отметить, что Даша Астафьева выглядит роскошно, выбирая как провокационные "луки", так и нежные.
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Несмотря на немалое портфолио горячих снимков артистке удается удивить поклонников. В последней фотосессии Даша Астафьева предстала в белом топе с асимметричными вырезами. К стильному наряду звезда подобрала черные трусы и массивные украшения.
Сексапильная Даша Астафьева, которая сейчас имеет короткие волосы, впечатлила поклонников роскошным волнистым волосами, которые заплела в косу. Также звезда подчеркнула веснушки на лице, что придало колоритности сексуальном "луку".
Создателем соблазнительных снимков стал эпатажный фотограф Ник Яшика. Мужчина выложил еще одно фото Даши Астафьевой, на котором она позирует перед камерой с расплетенными волосами и в черном белье.