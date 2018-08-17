Даша Астафьева позировала перед камерами в сексуальном образе: 18+
Одна из самых эпатажных певиц украинского шоу-бизнеса Даша Астафьева в очередной раз удивила пикантной фотосессией. На этот раз звезда примерила откровенные наряды и показала сексуальные снимки в ретро-стиле.
33-летняя артистка умело удивляет своих поклонников в соцсети Иnstagram. Даша Астафьева умело перевоплощается из нежной девушки в обольстительную женщину с пронзительным и сексуальным взглядом. При этом певица любит примерять самые необычные и несколько эпатажные образы.
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Так, Даша Астафьева предстала перед камерой в нижнем белье. Звезда надела черные стринги и топ. В руках певица игриво держит наряд, который еще до конца с себя не сняла. Такой пикантный образ дополнили ретро-цветами, которые очень соблазнительно выглядели на фото.
Кроме этого, обольстительная Даша Астафьева показала, как она выглядела до того, как обнажилась. Звезда одела стильный брючный костюм с сексуальным декольте, который выглядел очень эффектно.
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