Даша Астафьева позировала перед камерами в сексуальном образе: 18+

Одна из самых эпатажных певиц украинского шоу-бизнеса Даша Астафьева в очередной раз удивила пикантной фотосессией. На этот раз звезда примерила откровенные наряды и показала сексуальные снимки в ретро-стиле.

33-летняя артистка умело удивляет своих поклонников в соцсети Иnstagram. Даша Астафьева умело перевоплощается из нежной девушки в обольстительную женщину с пронзительным и сексуальным взглядом. При этом певица любит примерять самые необычные и несколько эпатажные образы.

Читайте также: Раскованная Даша Астафьева едва прикрыла пышную грудь: фото

Так, Даша Астафьева предстала перед камерой в нижнем белье. Звезда надела черные стринги и топ. В руках певица игриво держит наряд, который еще до конца с себя не сняла. Такой пикантный образ дополнили ретро-цветами, которые очень соблазнительно выглядели на фото.

Допис, поширений Дария Астафьева (@da_astafieva) 16 Сер 2018 р. о 11:28 PDT

Кроме этого, обольстительная Даша Астафьева показала, как она выглядела до того, как обнажилась. Звезда одела стильный брючный костюм с сексуальным декольте, который выглядел очень эффектно.

Допис, поширений Дария Астафьева (@da_astafieva) 16 Сер 2018 р. о 7:02 PDT

Допис, поширений Дария Астафьева (@da_astafieva) 16 Сер 2018 р. о 7:05 PDT

Допис, поширений Дария Астафьева (@da_astafieva) 16 Сер 2018 р. о 7:06 PDT

Допис, поширений Дария Астафьева (@da_astafieva) 16 Сер 2018 р. о 11:31 PDT