23:11
17 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
20°C
28°C 17°C
  • суббота
    29°C 18°C
  • воскресенье
    27°C 19°C
  • понедельник
    28°C 20°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОТМЕНА СООБЩЕНИЯ С РОССИЕЙ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Путин показал россиянам "свое это". Искусство выбора
Вєсті Кремля
22:02, сегодня
Вести.UA. Грязные танцы Марченко. Батл между НАБУ и САП
Вєсті.UA
20:15, сегодня
Дерибан в Закарпатье: почему 600 крестьян получили землю и отказались от нее в один день
ЦРУ
09:00, сегодня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Школа по-советски
Згадати все
22:58, сегодня
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
ОТМЕНА СООБЩЕНИЯ С РОССИЕЙ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ

Даша Астафьева позировала перед камерами в сексуальном образе: 18+

269 Читати новину українською
Даша Астафьева
Даша Астафьева / фото из соцсетей

Одна из самых эпатажных певиц украинского шоу-бизнеса Даша Астафьева в очередной раз удивила пикантной фотосессией. На этот раз звезда примерила откровенные наряды и показала сексуальные снимки в ретро-стиле.

33-летняя артистка умело удивляет своих поклонников в соцсети Иnstagram. Даша Астафьева умело перевоплощается из нежной девушки в обольстительную женщину с пронзительным и сексуальным взглядом. При этом певица любит примерять самые необычные и несколько эпатажные образы.

Читайте также: Раскованная Даша Астафьева едва прикрыла пышную грудь: фото

Так, Даша Астафьева предстала перед камерой в нижнем белье. Звезда надела черные стринги и топ. В руках певица игриво держит наряд, который еще до конца с себя не сняла. Такой пикантный образ дополнили ретро-цветами, которые очень соблазнительно выглядели на фото.

 

Кроме этого, обольстительная Даша Астафьева показала, как она выглядела до того, как обнажилась. Звезда одела стильный брючный костюм с сексуальным декольте, который выглядел очень эффектно.

 

 

 

 

 

Теги: LifeStyle Музыка Дария Астафьева
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Тимошенко поразила новым стилем: появились фото
 16 февраля 2016 , 11:31
Рыбачук объяснил, почему Порошенко не спешит заканчивать войну на Донбассе
 23 июня 2016 , 21:53 9
Эксперт рассказал, что Путин придумал делать с Донбассом
 8 мая 2016 , 08:01
Появились фото и видео драки польских и украинских фанатов
 21 июня 2016 , 21:10 1
Мэрайя Кэри пришла на вечеринку без юбки (18+)
 28 июня 2016 , 03:40 1
Украинскому певцу позвонили из "ДНР"
 6 марта 2016 , 15:33
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук