Даша Астафьева с короткой прической показала драматические фото

Популярная украинская певица Даша Астафьева не прекращает поражать поклонников в социальных сетях своими новыми снимками.

Так, Астафьева опубликовала фото на своей странице в Instagram, на котором она позирует в черном соблазнительном платье с черными туфлями на каблуках и с ярким макияжем.

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Автором фото стал известный днепропетровский фотограф Сергей Ененко.

Допис, поширений Дария Астафьева (@da_astafieva) 15 Чер 2018 р. о 9:33 PDT

Допис, поширений Дария Астафьева (@da_astafieva) 15 Чер 2018 р. о 9:50 PDT

Напомним, накануне Дашу Астафьеву сравнили с главной героиней одноименного фильма Маленой, которую сыграла знаменитая итальянская киноактриса Моника Белуччи.