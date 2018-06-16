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Даша Астафьева с короткой прической показала драматические фото

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Даша Астафьева
Даша Астафьева / Фото из открытых источников

Популярная украинская певица Даша Астафьева не прекращает поражать поклонников в социальных сетях своими новыми снимками.

Так, Астафьева опубликовала фото на своей странице в Instagram, на котором она позирует в черном соблазнительном платье с черными туфлями на каблуках и с ярким макияжем.

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Автором фото стал известный днепропетровский фотограф Сергей Ененко.

Напомним, накануне Дашу Астафьеву сравнили с главной героиней одноименного фильма Маленой, которую сыграла знаменитая итальянская киноактриса Моника Белуччи.

Теги: LifeStyle Музыка Дария Астафьева
Источник: 24 Канал
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