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Даша Астафьева сексуально воссоздала образ из фильма "Леон": соблазнительное фото

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Даша Астафьева воссоздала образ героини фильма "Леон"
Даша Астафьева воссоздала образ героини фильма "Леон" / Фото из соцсетей

Одна из самых эпатажных певиц украинского шоу-бизнеса Даша Астафьева снялась в обольстительной фотосессии. Звезда воссоздала образ главной героини фильма "Леон".

Даша Астафьева умеет удивить своих поклонников в Instagram. Певица то примеряет сексуальные образы, то демонстрирует стройную фигуру в белье, то засвечивает пикантные и провокационные фото. Недавно же звезда поностальгировала за прежней соблазнительной фотосессией, неопубликованные кадры которой разместила в блоге.

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Однако это не единственные соблазнительные фото, которыми порадовала своих поклонников Даша Астафьева. Певица воссоздала образ главной героини фильма "Леон", которую сыграла Натали Портман. И хоть актриса в киноленте была подростком, ее образ Даша Астафьева решила сделать более горячим.

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Украинка надела парик и сексуальное белье, в котором виднелись очертания ее груди. Даша Астафьева не забыла о круглых очках и вазоне, что символично появился в фильме "Леон". Сигарета в руках завершила раскованный look звезды.

 

Отметим, что фильм "Леон" снял культовый режиссер Люк Бессон. В 1994 году кинолента покорила весь мир, а историю о киллере и девочке-подростке Матильде, которую мужчина спасает от смерти, полюбили миллионы людей. До встречи с 12-летней соседкой, единственном, о ком заботился одинокий Леон, было его комнатное растение. Поэтому девочка быстро становится его целью жизни, а ее преследователи – злейшими врагами.

Теги: Новости Украины Кино LifeStyle Дария Астафьева
Источник: 24 Канал
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