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Даша Астафьева сходила на рыбалку с мужем Елены Шоптенко: фото

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Даша Астафьева покаказала фото с рыбалки
Даша Астафьева покаказала фото с рыбалки / Фото из открытых источников

Певица Даша Астафьева снова продемонстрировала в своем Instagram фотографии своего хобби. Звезда показала фото с рыбалки.

На этот раз на рыбалку звезда отправилась с Алексеем Ивановым – мужем Елены Шоптенко, которая вскоре впервые станет мамой.

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Соответствующие фото певица выложила в своем Instagram.

"Мы знакомы? Этому послала воздушный поцелуй, потому что он не брит. Спасибо, @kzmr_mlvch, – спонсор нашего благого мата и улыбок", – подписала фотографию Даша.

На другой фотографии исполнительница гордо улыбается, демонстрируя улов в виде крупной форели.

"Если ты не улыбался месяцев восемь, а сегодня, берешь, только это и делаешь. Спасибо огромное @kzmr_mlvch", – написала под другим изображением Астафьева.

На обоих фото звезда отметила супруга Елены Шоптенко. Поклонники предположили, что именно он является автором этих фотографий.

Теги: LifeStyle Музыка Дария Астафьева
Источник: 24 Канал
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