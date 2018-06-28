Даша Астафьева устроила горячие поцелуи с девушками: видео

Украинская актриса и певица Даша Астафьева любит показывать своим поклонникам провокационные видео и фото. Так, певица показала откровенное видео с концерта, во время которого поцеловалась с девушками на сцене.

Видео с концерта Даша опубликовала на своей странице в Instagram.

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"Поймут те, кто были на концерте", – прокомментировала Астафьева.

Смотрите видео, как Даша Астафьева целуется с девушками на сцене:

Известно, что концерт Астафьевой прошел в Одессе. Поклонники певицы остались довольны и выразили немало положительных отзывов: "Это было круто, спасибо за отличный заряд позитива! Дашенька, вы большая умница", "Было очень круто, Даша огромное спасибо, я за последние два года первый раз на дискотеке и как повезло, что я попала именно на ваш концерт".