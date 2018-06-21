Даша Астафьева "засветила" грудь на новых фото
Эпатажная украинская певица и радиоведущая Дарья Астафьева выложила в сеть порцию свежих пикантных фото.
Снимки звезда опубликовала в Instagram.
На фото звезда позирует в белой блузке с эффектно глубоким вырезом в зоне груди.
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Сторонники с восторгом отреагировали на новые фотографии Даши Астафьевой.
Источник: 24 Канал
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