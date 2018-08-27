Даша Астафьева засветила обнаженные ягодицы: фото 18+

Одна из самых эпатажных певиц украинского шоу-бизнеса Даша Астафьева в очередной раз потрясла сеть откровенными фотографиями.

Новые фото Астафьева опубликовала на своей странице в Instagram.

Читайте также: Раскованная Даша Астафьева едва прикрыла пышную грудь: фото

На горячих снимках певица демонстрирует ягодицы и длинные стройные ноги.

Больше всего комментировать интимные фото Астафьевой стали именно мужчины: "Даша, это запрещённые приёмы", "И как после такого настроиться на рабочий лад в последний понедельник лета?", "Точно бы женился, но есть любимая жена".



Даша Астафьева / Instagram



Даша Астафьева / Instagram



​Даша Астафьева / Instagram

Напомним, в Украине продолжаются съемки нового фильма под названием "Продюсер". Одну из главных ролей в киноленте играет зажигательная Даша Астафьева.



Новая украинская комедия "Продюсер" будет снята в голливудском стиле фильма-путешествия и расскажет потрясающую историю путешествия молодого и самоуверенного продюсера, который должен привести большую сумму денег на съемочную площадку. Во время путешествия герои попадают в курьезные и иногда опасные ситуации.