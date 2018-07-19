Даша Астафьева засветила стройные ноги в мерцающем платье: фото

32-летняя украинская певица Даша Астафьева продолжает поражать поклонников в социальных сетях отличной фигурой.

Певица опубликовала фотографию на своей странице в Instagram.

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Даша позирует в мерцающем золотом платье на бретелях. Благодаря разрезу на платье она демонстрирует соблазнительные ноги в красных туфлях на каблуках.



Даша Астафьева / Instagram

Поклонники артистки написали множество лестных отзывов, комментируя фигуру Даши: "Как кукла, красотка вы!", "Какие ноги", "Невероятно красивая" и другие.

Напомним, Даша поделилась с поклонниками комплексом упражнений для стройной фигуры. В начале весны 2018 года артистка публично бросила вызов лишним килограммам: звезда уделила тщательное внимание питанию и физической нагрузке.