Даша Астафьева жестко ответила обидчикам: фото

Популярная украинская певица и ведущая Дарья Астафьева в присущем ей стиле ответила хейтерам.

Свой горячий и улыбающийся ответ звезда опубликовала в Instagram.

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"Нет ребята, это не свежий маникюр или фото в стиле #nomakeup. Это мое отношение к тем, кто не считается с моим мнениям и позицей, кто смеет оскорблять и писать гадости, и угрожать на моей же странице. Мало того, что вы идете в бан, мысленно вы идете сами знаете куда!" – написала Астафьева.