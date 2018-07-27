"Дать по рогам Индии, США и Израилю": в мире может появиться радикальное Исламское государство

В Пакистане прошли честные и демократические выборы! Во-первых, это страна с самым быстро растущим термоядерным арсеналом в мире. Во-вторых, там победила самая, пожалуй, удивительная, партия на свете. Два этих компонента вместе могут дать очень взрывоопасный коктейль! Итак, лидером этой партии «Движение за справедливость» является некто Имран Хан.

В прошлом веке он был невероятно популярным спортсменом, действительно, великим игроком в крикет. При этом вся страна знала его и с другой стороны, – как ловеласа, плейбоя, выпивоху и дебошира. В общем, скандальный такой персонаж был.

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Даже его свадьба многих в Пакистане очень возмутила. Избранницей Имран Хана стала Джемима Голдсмит – дочь олигарха еврейского происхождения. Для почти поголовно антисемитского Пакистана это тоже был ужасный скандал. Но после свадьбы Имран Хан быстро остепенился.



Имран Хан играет в крикет

В начале 2000-х годов он окончательно забросил спорт и прежние увлечения, вновь обрел бога, развелся с женой и ушел в политику, основав эту самую партию. Программа этой политической силы– безумная смесь из национализма, милитаризма, исламизма, антисемитизма и социализма. И все это – под лозунгом "бескомпромиссной борьбы с коррупцией".



Вся страна знала его и с другой стороны,– как ловеласа

Имран Хана и его людей поддерживают две самые влиятельные в Пакистане силы: армия (включая разведку) и радикальные исламисты. В ответ он им обещает, придя к власти, дать по рогам Индии, США и Израилю. О трех этих странах он регулярно очень негативно отзывается.

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Новый премьер-министр также грозится помочь афганским талибам, которые, по его словам, ведут "священную войну" за свободу своей страны. При этом он обещает исламистам, фактически, объявить вне закона все другие религии, повсеместно ввести шариатское право и построить такое себе исламское государство.

Сейчас мало кто помнит, но ИГИЛ изначально появился в Ираке в результате слияния исламистов из "Аль-Каиды" и саддамовских военных, которые после американского вторжения остались без работы. В 2014 году и те, и другие были под постоянным американским прессингом, но сумели построить здоровенный военный халифат, который нагнал страху на весь мир. Только вот сейчас его придушили.

В Пакистане же все намного веселее: там военные сильны, богаты и могущественны. Американцы им не мешают, а помогают сейчас. У них, как я сказал выше, огромный термоядерный арсенал есть – больше французского или британского. Исламисты пакистанские тоже не находятся вне закона, а вполне легальны.

Общество очень религиозно и нетерпимо к иноверцам. Особенно они не любят своих соседей-индусов, верящих в целый пантеон богов. А в Коране прямым текстом написано, что от многобожников землю надо освобождать, скажем так. Победитель пакистанских выборов грозился об этом серьезно подумать. Америку он тоже очень не любит, говорит, что она убивает его сограждан.

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Имран Хан идеально подходит для того, чтобы создать новое, очень радикальное Исламское государство. И этот новый халифат будет вооружен уже не пулеметами и какими-то тачанками, как в Сирии и Ираке, а термоядерными ракетами. Да и солдат у него будет побольше – в Пакистане живет почти 200 миллионов человек.



Имран Хан сейчас

Впрочем, все это может еще и не случиться. Дело в том, что соперники Имран Хана обвинили его партию в мухляже и жульничестве на выборах. Теоретически, они могут сейчас не признать итоги выборов и вывести на улицы сотни тысяч своих сторонников.

По всему Пакистану начнутся столкновения и драки между политическими оппонентами. В городе Кветта, например, какой-то деятель уже взорвал себя вместе с тремя десятками несогласных.

Ситуация в этой замечательной стране быстро выходит из под контроля. И я вот сейчас даже не могу сказать, что страшнее: полный хаос в ядерной державе или жесткий и агрессивный исламский халифат там же. Оба варианта хуже. Но по какому пути пойдет Пакистан в данном случае, мы узнаем уже на текущей неделе. Видимо, ближе к выходным. Надеюсь, все у них будет нормально. Если это, конечно, вообще возможно.

Пропавшее солнце

Намного севернее, в российской Сибири, на днях вообще творилась какая-то чертовщина. В бескрайней тундре на севере Якутии на несколько часов исчезло солнце. Очевидцы рассказали, что тьма наступила посреди дня и совершенно внезапно.

"Это было утром в 11 часов, в доме стояла кромешная тьма. Без электричества ничего не было видно. Все ходили с фонариками. Ветра не было. Находиться на улице было невозможно, давило".

Народ начал паниковать, так как никто не понимал, что происходит. Но спустя три часа солнце и свет вернулись. Люди начали строить предположения, что это вообще было. Солнечное затмение сразу отметается. Оно длится намного меньше, да и просто астрономически его там быть в это время не могло.

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Вторая версия – пыльная буря. В пустынных районах или сравнительно недалеко от них солнце порой закрывают пыль и песок, поднятые ураганами и смерчами с земли. Но такие случаи сопровождаются сильным ветром, все-таки это пыльная буря, а не пыльный штиль. В Якутии же все подчеркивают: ветра не было. Стояла мертвая тьма и тишина. Даже птицы не щебетали. Кстати, потом жители обнаружили множество мертвых птиц. Они это затемнение не пережили. Сейчас образцы тканей пернатых собирают ученые – хотят выяснить, что именно их убило.



Жители обнаружили множество мертвых птиц

В сети, конечно, появились конспирологические теории. Звучало многое. От испытаний нового оружия и взрывов в космосе до высадки инопланетян и даже начала конца света! Тем более, что по времени это событие почти совпало с пятничным полным лунным затмением.

Видео тьмы в Якутии

Я думаю, что виноваты лесные пожары, точнее, дым от них. Но и эта версия так себе, если честно: их там сейчас не очень много, лес горит далеко, да и обычный дым такие спецэффекты никогда не вызывает. Кроме того, опять же, ветер нужен, чтобы пригнать дым туда. Сложно, в общем, сказать, что это было.

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Но а пока все гадают, природа не устает удивлять жителей севера. Почти сразу после истории с исчезновением солнца там сфотографировали очень странную тучу. Такие облака иногда появляются в тропиках и экваториальной зоне, но вот в тундре – это очень редкое явление. Не знаю, видели ли там что-то подобное ранее. Думаю, что лично я такого нигде никогда не видел. Сейчас остается надеяться, что ученые все-таки выяснят, что это за чудеса в Якутии творятся. Но пока надо признать, что в интересные мы с вами времена живем.

Марсианское озеро

Ну и главное событие недели или даже месяца. Европейские ученые, изучающие Марс с помощью космического зонда Marsis, нашли под поверхностью Красной планеты огромное озеро, состоящее из жидкой воды.

Это настоящая сенсация. О том, что жидкая вода на Марсе может где-то быть, догадывались и ранее, но твердых доказательств этому не было. Сейчас же они появились.

Зонд Марсис облучал поверхность планеты специальным радаром. Его волны легко проходят через камень и песок, но отражаются от жидкости. Вот этот радар и обнаружил неподалеку от южного полюса подземное озеро – чуть менее 20 километров в поперечнике. Глубину его установить мы не можем, но она точно не менее двух метров.



Европейские ученые нашли под поверхностью Красной планеты огромное озеро

Но даже со всего двумя метрами – это гигантский объем воды, который невероятно облегчит колонизацию Марса. Воду можно пить, добывать из нее кислород для дыхания, водород для ракетных двигателей и минеральные соли для удобрений и химической промышленности.

Ученые, кстати, говорят, что таких озер может быть множество. Я думаю, в будущем человеческие колонии будут строиться именно около них.

Пока мы не очень понимаем, почему вода в этих озерах не замерзает. То есть ясно, что она очень минерализирована и находится под большим давлением – это делает ее замерзание сложным. Но там должно быть минус 70! То есть все равно должна замерзнуть. Но нет. Как так – пока не очень ясно.

Насчет жизни в этом озере также все сложно. Если там и правда так холодно, а соляной раствор действительно настолько густой, то известная нам жизнь существовать там не может. Но если вдруг там есть какой-то источник энергии, подогревающий озеро (чисто гипотетически), то жизнь там может существовать. Правда тогда нам будет намного интереснее узнать, что это за источник энергии такой. Ибо его там быть не должно в принципе!

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Но в любом случае, это открытие – невероятно важное. Оно делает колонизацию Марса намного более простой, чем мы считали ранее. Теперь-то уж точно не остается оправданий для отказа от полетов туда и колонизации этой планеты.