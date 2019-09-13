Дать предприятию "Мотор Сич" вторую жизнь сегодня может только Китай, – политолог

Если очередной советник рекомендует Украине загубить такое предприятие, как "Мотор Сич", потому что его выкупил китайский инвестор – нам нужно научиться спокойно и уверенно говорить "нет" на подобные рекомендации.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

Он отметил, что именно Китай предложил Украине рынок сбыта, который гарантирует заводу работу с прибылью минимум 500 млн долларов в год. А еще – это полное сохранение 25 тысяч рабочих мест.

"Мотор Сич" должна быть вынесена за скобки "рекомендаций" разных советников. Советники, как показывает история с Болтоном, приходят и уходят, а интересы остаются. А Трамп, уверяю, поймет нашу позицию, поскольку сам действует исключительно в интересах своей страны", – написал Карасев.

Речь шла о визите уже бывшего советника президента США Джона Болтона в Украину и его требовании от Украины заблокировать сделку, которая равнозначна гибели всей авиастроительной отрасли.

"Экономические и имиджевые потери, которые понесет Украина в случае остановки предприятия, ослабят ее как союзника США, а значит, ослабят позиции США в Восточной Европе. Другими словами, Болтон действительно перегибал палку и вместо продвижения интересов США ошибочно действовал против интересов Белого Дома", – отметил политолог.