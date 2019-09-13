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      Дать предприятию "Мотор Сич" вторую жизнь сегодня может только Китай, – политолог

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      "Мотор Сич"
      "Мотор Сич" / biz.censor.net.ua

      Если очередной советник рекомендует Украине загубить такое предприятие, как "Мотор Сич", потому что его выкупил китайский инвестор – нам нужно научиться спокойно и уверенно говорить "нет" на подобные рекомендации.

      Об этом на своей странице в Фейсбуке написал политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

      Он отметил, что именно Китай предложил Украине рынок сбыта, который гарантирует заводу работу с прибылью минимум 500 млн долларов в год. А еще – это полное сохранение 25 тысяч рабочих мест.

      "Мотор Сич" должна быть вынесена за скобки "рекомендаций" разных советников. Советники, как показывает история с Болтоном, приходят и уходят, а интересы остаются. А Трамп, уверяю, поймет нашу позицию, поскольку сам действует исключительно в интересах своей страны", – написал Карасев.

      Речь шла о визите уже бывшего советника президента США Джона Болтона в Украину и его требовании от Украины заблокировать сделку, которая равнозначна гибели всей авиастроительной отрасли.

      "Экономические и имиджевые потери, которые понесет Украина в случае остановки предприятия, ослабят ее как союзника США, а значит, ослабят позиции США в Восточной Европе. Другими словами, Болтон действительно перегибал палку и вместо продвижения интересов США ошибочно действовал против интересов Белого Дома", – отметил политолог.

      blog_ava
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      Теги: авиация Новости США Китай
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