Иностранец похитил сына у матери-украинки и прячет его в посольстве в Киеве: детали

Гражданин Дании Могенсен Ян Ког вывез своего 2-летнего сына Даниэля из Запорожья, где тот жил с матерью, 2 мая.

Из города датчанин выехал на серебристом автомобиле Lanos с европейской регистрацией, отметили в пресс-службе Нацполиции в Запорожской области.

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По словам матери Анастасии Малапуру (Могенсен), мальчик гулял с бабушкой, когда на нее набросились неизвестные мужчины, избили ее, забрали внука и увезли в неизвестном направлении.



Отец Могенсен Ян Ког и сын Даниэль

"Налетела банда мужчин, избили мою мать, волокли по асфальту. Я вас очень прошу найти и наказать этих людей. Я против того, чтобы моего ребенка вывезли за пределы Украины и сделаю все, чтобы этого не произошло", – рассказала мать мальчика.

Впоследствии появилась информация, что мужчина скрывает сына в помещении посольства Дании в Киеве. Активисты ежедневно устраивают акции под зданием диппредставительства и требуют допустить туда мать мальчика.

️️️ Батько громадянин Данії викрав дворічного сина у громадянки України ️️️ Дворічного Данієля, батько громадянин... Опубліковано Alina Levchenko Вівторок, 7 травня 2019 р.

По словам матери, после развода с Могенсен Ян Когом она с ребенком вернулась в Украину. Бывший муж не возражал и дал на это официальное разрешение. Впоследствии прилетал в Запорожье на две недели и жил у родственников Анастасии и виделся с ребенком.

Мать похищенного мальчика обратилась к украинцам с просьбой о помощи: смотрите видео

Я - Настя Малапура (Могенсен). Помогите!!!!!Муж-иностранец украл ребенка,ему 2,5 года.....только с помощью людей мы можем его остановить.если он вывезет его,я ребенка никогда не увижу...помогите!!!!!!он находиться сейчас на территории посольства Дании по адресу Гоголевская ,8...нужны люди, чтобы подержать плакаты...активисты..возможно только это повлияет на то,что ребенок останется в Украине.помогите!!!!! Репост, пожалуйста! Опубліковано Studia Viktoria Неділя, 5 травня 2019 р.

️Звернення Насті до громадськості, представників ЗМІ, влади, нової команди, старої та всіх небайдужих️ Допоможіть нам захистити українську дитину!!! Опубліковано Alina Levchenko Середа, 8 травня 2019 р.

Отметим, что согласно действующему законодательству Украины, если один из родителей имеет украинское гражданство, оно передается и ребенку. Для этого одному из родителей нужно обратиться в соответствующие органы, Анастасия утверждает, что она это сделала.

8 мая в здании посольства наконец начались переговоры между матерью 2-летнего Даниэля и ее бывшим мужем. Однако ей не показали ребенка, не пустили медиков, чтобы те заверили состояние здоровья сына, и не предоставили никакой конкретной информации.

Впоследствии в этот скандал вмешался и глава МИД Украины Павел Климкин. На своих страницах в соцсетях он призвал посольство Дании допустить мать и медиков к маленькому Даниэлю.

Вдруге за останні два дні розмовляв зі своїм данським колегою Андерсом Самуельсеном щодо українського хлопчика Даніеля,... Опубліковано Pavlo Klimkin Четвер, 9 травня 2019 р.

Кроме этого украинский дипломат заверил, что общается на эту тему и с министром иностранных дел Дании Андерсом Самуэльсен. "Получил заверения, что дело должно сдвинуться с мертвой точки", – подчеркнул он.