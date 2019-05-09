Иностранец похитил сына у матери-украинки и прячет его в посольстве в Киеве: детали
Гражданин Дании Могенсен Ян Ког вывез своего 2-летнего сына Даниэля из Запорожья, где тот жил с матерью, 2 мая.
Из города датчанин выехал на серебристом автомобиле Lanos с европейской регистрацией, отметили в пресс-службе Нацполиции в Запорожской области.
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По словам матери Анастасии Малапуру (Могенсен), мальчик гулял с бабушкой, когда на нее набросились неизвестные мужчины, избили ее, забрали внука и увезли в неизвестном направлении.
Отец Могенсен Ян Ког и сын Даниэль
"Налетела банда мужчин, избили мою мать, волокли по асфальту. Я вас очень прошу найти и наказать этих людей. Я против того, чтобы моего ребенка вывезли за пределы Украины и сделаю все, чтобы этого не произошло", – рассказала мать мальчика.
Впоследствии появилась информация, что мужчина скрывает сына в помещении посольства Дании в Киеве. Активисты ежедневно устраивают акции под зданием диппредставительства и требуют допустить туда мать мальчика.
По словам матери, после развода с Могенсен Ян Когом она с ребенком вернулась в Украину. Бывший муж не возражал и дал на это официальное разрешение. Впоследствии прилетал в Запорожье на две недели и жил у родственников Анастасии и виделся с ребенком.
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Отметим, что согласно действующему законодательству Украины, если один из родителей имеет украинское гражданство, оно передается и ребенку. Для этого одному из родителей нужно обратиться в соответствующие органы, Анастасия утверждает, что она это сделала.
8 мая в здании посольства наконец начались переговоры между матерью 2-летнего Даниэля и ее бывшим мужем. Однако ей не показали ребенка, не пустили медиков, чтобы те заверили состояние здоровья сына, и не предоставили никакой конкретной информации.
Впоследствии в этот скандал вмешался и глава МИД Украины Павел Климкин. На своих страницах в соцсетях он призвал посольство Дании допустить мать и медиков к маленькому Даниэлю.
Кроме этого украинский дипломат заверил, что общается на эту тему и с министром иностранных дел Дании Андерсом Самуэльсен. "Получил заверения, что дело должно сдвинуться с мертвой точки", – подчеркнул он.