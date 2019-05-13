Даты инаугурации нет: почему депутаты не смогли прийти к согласию на согласительном совете

Впервые после официального объявления результатов президентских выборов нардепы собрались на заседание согласительного совета. Они должны наконец согласовать, когда проводить торжественное собрание по случаю инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского, но к согласию так и не дошли.

4 постановления о дате инаугурации уже зарегистрированы в парламенте. Предлагают 19 мая, как того хочет Зеленский, 20 мая и 1 июня. Хотят даже растянуть наа два дня, чтобы провести официальную часть в Раде, и неофициальную – на "Олимпийском".

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Но решение не приняли. "Во вторник будет поставлены на сигнальное голосование все проекты постановлений относительно присяги Владимира Зеленского", – сказал нардеп Евгений Рыбинский.

Тогда станет понятно, какая дата полчит наибольшую поддержку. Затягивают принятие решения из-за того, что от нее зависит, успеет ли новоизбранный президент распустить парламент и назначить досрочные выборы. Времени у него только до 27 мая. Ведь, согласно Конституции, запрещено распускать парламент за полгода до очередных выборов.

БПП готова голосовать за любую дату инаугурации

Народный депутат от партии "Блок Петра Порошенко" Ирина Луценко заявила, что фракция проголосует за любое постановление об инаугурации, ведь они готовы к парламентским выборам: как очередным, так и внеочередным.

Юлия Тимошенко предлагает создать новую коалицию

Чтобы у Зеленского не было оснований распустить Раду, глава ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко предлагает создать новую коалицию. Мол, сейчас ее формирует только БПП и "Народный фронт", но их депутатов мало.

Нам нужно начать дискуссию о создании новой коалиции в парламенте и создания нового правительства в Украине,

– заявила глава фракции "Батькивщина".

"Самопомич" хочет снять депутатскую неприкосновенность

Во фракции "Самопомич" внеочередными выборами не занимаются. В то же время требуют снятия неприкосновенности с нардепов и внедрение открытых списков без мажоритарки.

Тем более, что в партии уже начали готовить свои списки. В регионах активисты тайно рейтингуют деятельность действующих нардепов, которые сформируют 2/3 списка, и приглашают в свои ряды других общественных активистов. Сформированный список обещают поставить на общественное обсуждение.

Это два важнейших закона, которые сегодня должны быть рассмотрены. И по барабану, будет ли парламент досрочно распущен, или в срок. Не бойтесь пойти на досрочные выборы, люди все равно выберут того, кого считают нужным,

– ответил председатель партии "Самопомич" Олег Березюк.

Впрочем, сначала постановления о дате инаугурации должен рассмотреть регламентный комитет и рекомендовать голосовать только за одну из четырех дат. Поэтому скорее всего, сессионный зал будет голосовать за него в четверг, 16 мая.



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