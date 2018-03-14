"Давай уезжай отсюда!": В России школьники освистали Путина

Президент России Владимир Путин совершил визит в Дагестан, однако местные школьники не слишком обрадовались приезду хозяина Кремля. Так, дети встретили его неодобрительным свистом и призывами быстрее покинуть Махачкалу.

Об этом свидетельствует видео, опубликованное на YouTube-канале "Новое Дело".

На видео видно, что как раз в тот момент, когда Путин уже садился в салон автомобиля своего кортежа, кроме аплодисментов слышно, как местные подростки кричат в адрес президента России довольно неприятные вещи.

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"До свидания, давай езжай отсюда! До свидания, не нужен ты нам!", – восклицали насмешливым тоном школьники.

Смотрите видео, как дагестанские дети выгоняют Путина