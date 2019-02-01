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      "Давайте, подумайте, как вы вернете нам деньги": дерзкое требование России к Совету Европы

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      Россия будет требовать от Совета Европы возврата взносов за три года
      Россия будет требовать от Совета Европы возврата взносов за три года / Фото из открытых источников

      В Госдуме России считают, что Совет Европы должен вернуть им взносы за три года. Там пожаловались, что российская делегация уже не участвовала в работе ПАСЕ, однако деньги платила

      Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил в эфире одного из российских телеканалов, что Москва ожидает возвращения около 10 миллиардов рублей, пишет "Интерфакс".

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      "Сумма большая. И нам она, конечно, нужна, стране нужна для решения вопросов, которые стоят перед гражданами", – сказал он.

      Так, российский политик отмечает, что с 2014 года российскую делегацию лишили права голоса, однако страна продолжала платить взносы до 2017 года.

      Ко всему, Володин утверждает, что Москва до сих пор не ставила вопрос о возврате вклада из-за "порядочности". При этом российский политик выразил надежду, что ближайшие переговоры "будут включать в себя обсуждение этой темы".

      Сейчас, поскольку дискуссия ПАСЕ продолжается вокруг участия российской делегации, конечно, у нас есть повод для того, чтобы поставить этот вопрос и сказать: "Давайте, подумайте, как вы будете нам возвращать эти деньги",
      – добавил председатель Госдумы.

      Кроме того, Володин повторил и традиционное для риторики Кремля "Совет Европы не будет существовать без России".

      "С выходом России из Совета Европы не будет такой структуры. Потому что есть Евросоюз, есть Совет Европы. Вот Совет Европы, он однозначно связан с присутствием России. Если России не будет, не будет и ПАСЕ, не будет и Совета Европы" , – считает он.

      Почему России нет в ПАСЕ?
      Парламентская ассамблея Совета Европы – международная организация, в которую входят 47 государств-членов. Членство открыто для всех европейских государств, если они признают принцип верховенства права. В структуру Совета Европы входит Комитет Министров, Парламентская ассамблея Совета Европы и Европейский суд по правам человека. Один из крупнейших успехов Совета – Конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 года.

      В 2018 году ПАСЕ отказалась голосовать за отмену санкционных правил относительно России и отложила решение этого вопроса на следующий год. Поэтому Россия не смогла возобновить участие в организации до конца 2018 года. Кроме того, Генеральный секретарь организации Торбьерн Ягланд заявил, что Россию могут исключить из Совета Европы за неуплату взносов. В то же время в РФ считают, что в организации нет будущего без России.

      Еще 24 апреля 2018 году ПАСЕ своим решением признал, что за оккупацией частей Донецкой и Луганской областей стоит Россия. Таким образом, ПАСЕ изменила формулировку резолюции, в котором констатировала оккупацию неподконтрольных Украины районов Донбасса Россией и "фактическое управление" этих территорий со стороны РФ. В том же году 28 июня ПАСЕ приняла резолюцию, в которой осуждаются пытки и ненадлежащие условия содержания украинских граждан-политзаключенных в России, а также содержатся требования об освобождении украинцев из российских тюрем.

      Теги: Новости политики Новости России Санкции ПАСЕ
      Источник: 24 Канал
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