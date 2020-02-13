17:25
13 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АНДРЕЙ ЕРМАК КОРОНАВИРУС 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Коронавирус – полезен для россиян. Космически-спутниковое дно РФ
      Вєсті Кремля
      21:28, 12 февраля
      Вести.UA: Пополнение украинской политической диаспоры в РФ. Кусок монобольшинства хотят откусить
      Вєсті.UA
      20:33, 12 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      АНДРЕЙ ЕРМАК КОРОНАВИРУС 2020

      Давайте помнить, с чего все началось, – "слуга народа" о переговорах с Россией

      85 Читати новину українською
      Нардеп от "Слуги народа" ждет прорыв во время нормандской встречи / Getty Images

      Украина надеется увидеть прорыв на нормандской встрече, которая должна состояться в апреле в Берлине. Владимир Зеленский также говорить о Крыме – украинских гражданах, заключенных оккупантами.

      Украина обсудит проблему преследования украинских граждан в аннексированном Крыму. Об этом рассказал народный депутат от фракции "Слуга народа" Святослав Юраш, передает "Обозреватель".

      Знайте больше: Захват Украины приведет к распаду России, – Зеленский об агрессии Путина

      Он подчеркнул, что украинская сторона не будет замалчивать проблему Крыма, чтобы "не забывать, с чего все началось".

      Президент Зеленский уже неоднократно объявлял, что в следующем обмене будет обсуждаться судьба многочисленных наших граждан, которые в Крыму были задержаны, в первую очередь, крымских татар,
      – отметил нардеп.

      Нардеп также напомнил, что в апреле в Берлине запланированы переговоры в нормандском формате – от них Украина ожидает "прорыва". Он подчеркнул, что Украина с каждым раундом переговоров близится к завершению войны.

      "Мы надеемся увидеть в Берлине прорыв, а именно понятный таймлайн – Россия забирает войска, мы проводим выборы и интегрируем обратно восток Украины – и Донецк, и Луганск, и границу", – сказал Юраш.

      Он также добавил, что намерение Зеленского говорить об украинских гражданах из Крыма в заключении российских оккупантов свидетельствует, "что мы не забываем Крым".

      Мы не забудем, с чего все началось. Россия думает, что в 21 веке можно аннексировать или менять, забирать территории. Нельзя! Потому что Украина должна быть территориально целостной. Это весь мир выражает в резолюциях ООН, в многочисленных санкциях, которые дали все – от Японии до Европы. ... Россия слишком мала и слишком неважна сейчас, чтобы диктовать хоть что-то,
      – подчеркнул депутат.

      Нормандская встреча: что надо знать

      Последняя нормандская встреча после долгого перерыва состоялась в Париже 9 декабря. В ее рамках впервые встретились Владимир Зеленский и Владимир Путин. До этого у них было несколько телефонных разговоров. Следующая встреча лидеров "нормандской четверки" запланирована на апрель 2020 года.

      Однако в России уже заявляют, что она якобы может не состояться. В то же время глава МИД Украины Вадим Пристайко не видит никакой подготовки к встрече лидеров в нормандском формате.

      ​Читайте также: Зеленский поговорил с Меркель: среди тем – разедение на Донбассе и нормандская встреча

       

      Про що домовилися лідери
      О чем договорились лидеры "нормандской четверки" / Инфографика 24 канала

      Сретение Господне: дата и главные традиции и приметы этого праздника
      сегодня
      26091
      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Аннексия Крыма Война на Донбассе Новости политики Владимир Зеленский Слуга народа Нормандский формат
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 17:00 В Россию возвращается Конституционная монархия?
      Віталій Портников 47
      сегодня , 15:50 Взрывы посылок в Амстердаме: что известно
      Ірина Кошанська 168
      11 февраля , 14:51 Как начать зарабатывать покером: 10 советов игрокам
      126
      сегодня , 12:30 Футуристическая Грузия: смелые решения крупнейшего застройщика Европы
      167
      сегодня , 15:00 Трамп создает для России мучительную реальность
      Лілія Шевцова 385
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук