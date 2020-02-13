Давайте помнить, с чего все началось, – "слуга народа" о переговорах с Россией

Украина надеется увидеть прорыв на нормандской встрече, которая должна состояться в апреле в Берлине. Владимир Зеленский также говорить о Крыме – украинских гражданах, заключенных оккупантами.

Украина обсудит проблему преследования украинских граждан в аннексированном Крыму. Об этом рассказал народный депутат от фракции "Слуга народа" Святослав Юраш, передает "Обозреватель".

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Он подчеркнул, что украинская сторона не будет замалчивать проблему Крыма, чтобы "не забывать, с чего все началось".

Президент Зеленский уже неоднократно объявлял, что в следующем обмене будет обсуждаться судьба многочисленных наших граждан, которые в Крыму были задержаны, в первую очередь, крымских татар,

– отметил нардеп.

Нардеп также напомнил, что в апреле в Берлине запланированы переговоры в нормандском формате – от них Украина ожидает "прорыва". Он подчеркнул, что Украина с каждым раундом переговоров близится к завершению войны.

"Мы надеемся увидеть в Берлине прорыв, а именно понятный таймлайн – Россия забирает войска, мы проводим выборы и интегрируем обратно восток Украины – и Донецк, и Луганск, и границу", – сказал Юраш.

Он также добавил, что намерение Зеленского говорить об украинских гражданах из Крыма в заключении российских оккупантов свидетельствует, "что мы не забываем Крым".

Мы не забудем, с чего все началось. Россия думает, что в 21 веке можно аннексировать или менять, забирать территории. Нельзя! Потому что Украина должна быть территориально целостной. Это весь мир выражает в резолюциях ООН, в многочисленных санкциях, которые дали все – от Японии до Европы. ... Россия слишком мала и слишком неважна сейчас, чтобы диктовать хоть что-то,

– подчеркнул депутат.

Нормандская встреча: что надо знать

Последняя нормандская встреча после долгого перерыва состоялась в Париже 9 декабря. В ее рамках впервые встретились Владимир Зеленский и Владимир Путин. До этого у них было несколько телефонных разговоров. Следующая встреча лидеров "нормандской четверки" запланирована на апрель 2020 года.

Однако в России уже заявляют, что она якобы может не состояться. В то же время глава МИД Украины Вадим Пристайко не видит никакой подготовки к встрече лидеров в нормандском формате.

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О чем договорились лидеры "нормандской четверки" / Инфографика 24 канала