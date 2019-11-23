Давил ли личный адвокат Трампа на Украину: новые факты по слушаниям в Конгрессе США

Ветерану Иракской войны трижды предлагали стать министром обороны Украины. А главную ответственность за кампанию давления на украинскую власть, оказывается, несет личный адвокат Трампа – Руди Джулиани. Новая неделя публичных слушаний в Конгрессе по так называемому делу "Украинагейт" принесла неожиданные подробности.

Quid pro quo дословно означает "это за то" или проще "услуга за услугу". Это латинское изречение сейчас в топе самых цитируемых фраз в США. Потому что именно в продвижении политики в отношении Украины в формате "услуга за услугу" обвиняют Дональда Трампа. А тот все больше настаивает: на украинского президента не давил и ничего от него не требовал.

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Очередная серия слушаний в Конгрессе относительно процедуры импичмента Трампа не могла пройти без этого латинского выражения. "Запросы господина Джулиани по организации визита президента Зеленского в Белый дом были в стиле "quid pro quo". Господин Джулиани потребовал, чтобы в Украине публично заявили о начале расследования вмешательства в выборы 2016 года в США, взлома серверов Демократической партии и дела Burisma", – рассказал посол США в ЕС Гордон Сондленд.



Гордон Сондленд

Бывший бизнес-партнер Трампа – действующий посол США в ЕС Гордон Сондленд на слушаниях подтвердил, что давление на Украину было. Но давил не американский президент, а его личный адвокат Руди Джулиани. За выполнение его требований украинцам обещали проведение личных переговоров Зеленского с Трампом и возобновление предоставления военной помощи.



Руди Джулиани

"Мы не хотели работать с г-ном Джулиани. Мы работали с ним, потому что так велел нам президент Трамп. Мы не желали выдвигать каких-то требований к украинцам", – заявил посол США в ЕС Гордон Сондленд.

По словам Гордона Сондленда, о требованиях Руди Джулиани к украинцам хорошо знали все в Белом Доме. Впрочем, один американский дипломат, который занимался вопросами урегулирования конфликта на Донбассе, был не в курсе. Как рассказал на слушаниях в Конгрессе Курт Волкер, сначала он вообще не связывал расследование по делу Burisma и задержку военной помощи Украине.

Я не знал, что президент Трамп или другие говорили о вице-президенте Байдена с украинцами или связывали расследование возможной коррупции в Украине с расследованием в отношении бывшего вице-президента,

– сообщил дипломат США Курт Волкер.

Но версию Курта Волкера отрицал бывший житель Киева Александр Виндман. Его семья уехала из Украины в США сорок лет назад. Он прошел войну в Ираке. Во время спецоперации там получил ранение и был награжден медалью "Пурпурное сердце".



Курт Волкер

По возвращении из Ирака пошел на дипломатическую службу. И в июле этого года участвовал во встрече Джона Болтона и Александра Данилюка, где был и Курт Волкер. А речь шла как раз о формуле "quid pro quo".

10 июля 2019 года Александр Данилюк, который тогда был секретарем СНБО, приехал в Вашингтон на встречу с советником по нацбезопасности Болтоном. Посол Волкер и Сондленд и секретарь Рик Перри тоже были на переговорах. Мы хорошо понимали, что украинцы будут спрашивать о встрече президентов. Посол Болтон заблаговременно прекратил переговоры, когда посол Сондленд начал говорить о требовании, чтобы Украина начала расследование, чтобы гарантировать встречу с президентом Трампом", – сообщил советник Трампа по нацбезопасности Александр Виндман.



Александр Виндман

Формулу "quid pro quo" не все поддерживали в Белом Доме. Поэтому Трамп долго не мог определить, кого же направить в Киев на инаугурацию украинского президента продолжить давление. В конце концов поехали Гордон Сондленд, Рик Перри, Курт Волкер, а еще Александр Виндман.

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Последнему во время шутливой беседы в Киеве Александр Данилюк несколько раз предлагал возглавить Минобороны Украины. Тот конечно же отказался. А давление Вашингтона на Киев не прекратилось. И это доказал телефонный разговор Трампа и Зеленского 26 июля.

Что известно о процедуре импичмента Трампа: кратко