Давления на следствие нет, – Монастырский назвал вероятную версию смерти мэра Кривого Рога

Денис Монастырский заявил, что полиция уже в ближайшее время предоставит информацию о причинах смерти мэра Кривого Рога Константин Павлова. Однако министр внутренних дел Украины не исключил версию о самоубийстве и даже назвал вероятную причину такого поступка.

Как пояснил Монастырский в интервью, следствие тоже предварительно говорит о самоубийстве.

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Что могло подтолкнуть Павлова к самоубийству

По словам министра, факторы, которые стали мотивом этого самоубийства, должно озвучить следствие.

Однако есть внешние факторы, которые уже установлены: происходил ряд масштабных проверок, аудит бюджета города, и были обнаружены серьезные злоупотребления,

– рассказал Монастырский.

В этом контексте министр добавил: "Это один из тех моментов, когда ответственность мог понести человек, который подписывал финансовые документы. В данном случае – мэр".

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Есть ли давление на следствие

Глава МВД отметил, что смерть мэра, как и любого чиновника такого уровня – это всегда путь к политизации. В то же время Монастырский заверил, что давление на следствие сегодня не оказывается.

Что известно о смерти Павлова