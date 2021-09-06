Давления на следствие нет, – Монастырский назвал вероятную версию смерти мэра Кривого Рога
Источник:Интерфакс-Украина
Денис Монастырский заявил, что полиция уже в ближайшее время предоставит информацию о причинах смерти мэра Кривого Рога Константин Павлова. Однако министр внутренних дел Украины не исключил версию о самоубийстве и даже назвал вероятную причину такого поступка.
Как пояснил Монастырский в интервью, следствие тоже предварительно говорит о самоубийстве.
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Что могло подтолкнуть Павлова к самоубийству
По словам министра, факторы, которые стали мотивом этого самоубийства, должно озвучить следствие.
Однако есть внешние факторы, которые уже установлены: происходил ряд масштабных проверок, аудит бюджета города, и были обнаружены серьезные злоупотребления,
– рассказал Монастырский.
В этом контексте министр добавил: "Это один из тех моментов, когда ответственность мог понести человек, который подписывал финансовые документы. В данном случае – мэр".
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Есть ли давление на следствие
Глава МВД отметил, что смерть мэра, как и любого чиновника такого уровня – это всегда путь к политизации. В то же время Монастырский заверил, что давление на следствие сегодня не оказывается.
Что известно о смерти Павлова
- Константина Павлова нашли мертвым 15 августа в селе Вольное, что на Днепропетровщине. Возле его тела лежала винтовка. Полиция открыла уголовное производство по статье об умышленном убийстве.
- Всего правоохранители отрабатывают 3 версии гибели Павлова: убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием.
- 19 августа в Кривом Роге состоялась церемония прощания с погибшим мэром Константином Павловым. Сотни людей пришли в театр Тараса Шевченко.