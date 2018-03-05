Давно готов сдохнуть, – Крысин отметился громкими словами в адрес матери Веремия

5 марта к Дарницкому райсуду Киева, где проходит слушание дела титушковода Юрия Крысина, приехала Екатерина Веремий – мать убитого в феврале 2014 года журналиста Вячеслава Веремия. Она фигурирует в этом деле как потерпевшая.

Об этом сообщает издание "Гордон".

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Отмечается, что в суде рассматривалось дело о пытках на Майдане: Крысин здесь проходит как обвиняемый, а мать погибшего журналиста как потерпевшая. Ранее первый получил условный срок наказания по делу об убийстве представителя СМИ и считается главным ответственным за это преступление.

Впрочем, как передает ресурс, между двумя людьми состоялся интересный диалог.

Так, мать погибшего журналиста сказала Крысину: "Да чтоб ты сдох, скотина".

"Да не переживай, я давно готов сдохнуть, лишь бы тебя не видеть", – сказал он.

Добавим, что кроме матери Веремия, по делу о пытках в качестве потерпевших фигурируют его жена Светлана Кирилаш, а также видеооператор Владислав Иваненко, которого во время Майдана похитили и пытали. Обвиняемым, кроме Крысина, также является Сергей Чемес.

Что известно об убийстве Веремия? Журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия убили в Киеве ночью 19 февраля 2014 года. Тогда он вместе с коллегой возвращался после работы на Майдане, где выполнял редакционное задание. На углу улиц Владимирской и Большой Житомирской в ​​Киеве на такси, в котором они ехали, напали неизвестные с бейсбольными битами и оружием, в касках, камуфляже и черных масках. Журналист скончался в больнице скорой помощи от огнестрельного ранения в живот.



Кто такой Юрий Крысин? Его считают главным ответственным за убийство журналиста, поскольку Крысин в суде признал, что во время Революции Достоинства организовывал и собирал людей, которые нападали на участников Евромайдана. В криминальных кругах его знают под кличками "Шкаф", "Шрек" или "Крыса". Прославился рейдерством и рэкетом.