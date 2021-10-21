Даже маршрутки ездят: открыли аварийный мост в Одесской области

В Одесской области обнаружили мост, который считается аварийным, однако до сих пор эксплуатируется. Дело в том, что его загородили бетонными блоками, однако кто-то их раздвинул. В результате там начали ездить не только легковые авто, но и рейсовые автобусы.

Этот мост расположен на границе Килийского и Измаильского районов. Служба автомобильных дорог перекрыла там проезд еще в начале октября.

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Образовалась глубокая лужа

Отодвинули куски бетона 2 недели назад. Пока неизвестно, кто это сделал. Следует отметить, что такой поступок представляет немалую опасность для здоровья людей.

В той части переправы, которая просела, образовалась глубокая лужа. Она еще и длинная, поэтому избежать погружения в воду там невозможно. Соответственно, каждый, кто едет по дороге заезжает в воду.



Аварийный мост Одесской области / Фото "Бессарабия inform"

Насколько трудно объехать мост

Объезд опасного участка существует, однако ближе всего грунтовая дорога, которая после дождя "размокает". Служба автомобильных дорог рекомендовала ехать из Измаила в Килию и обратно через села Ручей, Муравлевка, Очеретянка и Красный Яр.

Но там нет ни одного знака, который предупреждает о том, что на этой автодороге есть непроезжие участки. Поэтому многие водители даже не подозревают, что стоит разворачиваться и ехать по другой дороге.

При том, что ограждение не очень эффективное, ремонт моста не начинается. Его планируют делать не раньше, чем весной 2022 года.