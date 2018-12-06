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      Даже для "опровержения" ФФУ не предоставила подтверждение своей версии появления посредника с ОА

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      Андрей Павелко, президент Федерации футбола Украины
      Андрей Павелко, президент Федерации футбола Украины / Фото из открытых источников

      Через два дня после выхода расследования программы "Наши деньги с Денисом Бигусом" о фирме-посреднике, через которую завод Федерации футбола Украины закупил оборудование и нити с наценкой в 20% вместо прямой закупки у производителей, ФФУ распространила официальную позицию. В ней утверждается, что приведенные в программе кадры письмо от представителя компании Polytan "является искажением фактов".

      Об этом сообщил сайт Bihus.Info.

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      В программе были в полном объеме продемонстрированы те же фрагменты письма от немецкой компании Polytan, содержащиеся в видеопродукции Muddy Waters – "Мутные воды", – что защищает руководство ФФУ. В фильме Muddy Waters президент ФФУ Андрей Павелко утверждал: "Это было письменное требование компании Polyta», чтобы для заключения указанного соглашения была выбрана именно эта компания из Эмиратов".

      В то же время фрагмент письма, приведенный в том же фильме, прямо отрицал необходимость посредника. В документе говорилось о том, что компания Polytan поставит завода ФФУ – "ФФУ Продакшн" – "конечные продукты и материалы, необходимые для установления искусственного покрытия, без каких-либо посредников". В официальной позиции ФФУ после выхода сюжета "Наших денег" утверждается, что текст письма на кадрах является неполным.

      Видео полного выпуска программы-расследования о сотрудничестве ФФУ и фирмы-прокладки:

      В полном тексте письма от немецкого партнера, который частично цитирует ФФУ, говорится:

      SDT F.Z.E. будет эксклюзивным дистрибьютором компонентов для изготовления изделий из искусственного покрытия, а именно: всех видов нити и подложки (donbac, lonbac), кроме латекса, К13, ксантовои резины, которые будут поставлены Polytan GmbH. Polytan GmbH также поставит "ФФУ Продакшн" и ее дочерним компаниям конечные продукты и материалы, необходимые для установки систем искусственного покрытия, без каких-либо посредников.

      То есть в ФФУ не отрицают, что письмо от Polytan содержал упоминание о поставке без посредников, но приводят еще одну фразу, которой нет в видеопродукции Muddy Waters, цитируемом в программе "Наши деньги". При этом ФФУ не предоставляет копии самого письма с дополнительной фразой, которую цитирует.

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      Подчеркиваем, что за две недели до выхода сюжета программа "Наши деньги" обратилась к президенту ФФУ Андрею Павелко и "ФФУ Продакшн" с просьбой предоставить копию письма с письменным требованием Polytan привлечь посредника. Ни Андрей Павелко, ни руководство завода ФФУ копий документа в подтверждение слов Павелко о требовании Polytan не предоставили. А "ФФУ Продакшн" переслала в редакцию заявление Polytan, в которой утверждается, что компания Polytan никогда не требовала привлечения к соглашению посредников. Это прямо опровергает версию ФФУ.

      "Polytan никогда не привлекал никаких третьих партнеров"

      Итак, Федерация футбола Украины и ее дочернее ООО "ФФУ Продакшн" при подготовке сюжета "Наших денег" могли подтвердить слова Андрея Павелко о том, что привлечение посредника действительно было письменным требованием со стороны компании Polytan. Однако на прямые запросы телепрограммы не предоставили ни одного документального подтверждения. И не сделали этого даже при публикации своей позиции после расследования.

      Видео о дополнительных фактов вокруг расследования:

      Поэтому теперь официальным ответом от ООО "ФФУ продакшн" есть письмо компании "Polytan", которая прямо указывает на украинскую сторону как инициатора появления компании посредника.

      Теги: Новости Украины Коррупция Футбол Расследования
      Источник: 24 Канал
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