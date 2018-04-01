Даже если Россия украдет секреты в США, то не выиграет гонку вооружений, – эксперт

С точки зрения большого количества технологических и финансовых вопросов Россия не способна составить полномасштабную конкуренцию в оборонной сфере США.

Такое мнение сайту "24" высказал дипломат, эксперт фонда "Майдан иностранных дел" Александр Хара.

Читайте также: В России испытали новое смертоносное ядерное оружие Путина: видео

Как отмечает эксперт, военный бюджет США на этот год составляет 700 миллиардов долларов. Это огромные деньги, а в следующем году к нему добавится еще 13-15 миллиардов. По его словам, большое количество этих денег идет на операционные нужды – Афганистан, Ирак, частично Сирия. Но также значительная его часть идет на научно-конструкторские разработки, исследовательские работы. То есть с точки денег и технологий в оборонной сфере Россия в принципе не может конкурировать с США. РФ будет модернизировать определенные виды вооружения, но ресурсов недостаточно, чтобы сделать рывок.

Выступление Путина перед федеральным собранием, показ мультиков про новое ядерное оружие России – это блеф. Потому что для производства такого оружия перед учеными РФ стоят чрезвычайно технологические вызовы, которые Москва не способна решить. Разве что украдет секреты в США или Китая. Но и это может не помочь,

– считает Александр Хара.

По его словам, Россия сама ежегодно выпускает только 1,5% станков – и это не высокоточное оборудование. Остальные РФ покупает за рубежом – в тех же США, Германии. То есть, говорит Хара, даже средства производства, необходимые для космоса, авиации и оборонно-промышленного комплекса, Россия не производит. Поэтому есть сомнения, что РФ способна на какие-то прорывные вещи. Модернизировать вооружение, разработанное в советское время – да. Но у них нет количества спутников, чтобы обеспечить себя глобальной позиционной системой.

"Россия блефует и не способна составить полномасштабную конкуренцию образца холодной войны. Кибератаки, какие-то маленькие спецоперации Россия может осуществлять. Но не может конкурировать с США в одной области", – подчеркнул Александр Хара.

Напомним, 1 марта Путин выступил с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Среди прочего он заявил об испытаниях новой крылатой ракеты с ядерным двигателем. По его словам, в России создана и прошла испытания новая крылатая ракета с ядерной энергетической установкой. Во время его выступления даже показали видео испытания этой ракеты. По словам Путина, новая ракета обладает неограниченным радиусом действия и непредсказуемой траекторией полета. Он также заявил, что Россия сумела создать эффективные противоракетные системы. В качестве примера он привел ракетный комплекс "Сармат", возможности которого также позволяют преодолевать ПРО. Фаза испытаний уже началась.



Как сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники, президент США Дональд Трамп во время последнего разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Соединенные Штаты выиграют гонку вооружений, если две их страны ее начнут.