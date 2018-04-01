08:58
1 апр 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
11°C
14°C 5°C
  • понедельник
    7°C 3°C
  • вторник
    8°C 2°C
  • среда
    13°C 4°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
4G Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Российское оружие, которое почти работает. Конкурс злодеев от Кадырова
Вєсті Кремля
19:37, 31 марта
Вести. UA. Жир. Эротический боевик от Савченко. Тимошенко замаливает грехи
Вєсті.UA
19:11, 31 марта
Почему ветераны АТО не могут получить удостоверение инвалида, а чиновники ним спекулируют
ЦРУ
22:05, 29 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Все. Автомобильный гараж: мужской остров свободы
Згадати все
23:36, 29 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
4G Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Даже если Россия украдет секреты в США, то не выиграет гонку вооружений, – эксперт

139 Читати новину українською
Россия блефует, анонсируя новые виды вооружений
Россия блефует, анонсируя новые виды вооружений / 24 Канал

С точки зрения большого количества технологических и финансовых вопросов Россия не способна составить полномасштабную конкуренцию в оборонной сфере США.

Такое мнение сайту "24" высказал дипломат, эксперт фонда "Майдан иностранных дел" Александр Хара.

Читайте также: В России испытали новое смертоносное ядерное оружие Путина: видео

Как отмечает эксперт, военный бюджет США на этот год составляет 700 миллиардов долларов. Это огромные деньги, а в следующем году к нему добавится еще 13-15 миллиардов. По его словам, большое количество этих денег идет на операционные нужды – Афганистан, Ирак, частично Сирия. Но также значительная его часть идет на научно-конструкторские разработки, исследовательские работы. То есть с точки денег и технологий в оборонной сфере Россия в принципе не может конкурировать с США. РФ будет модернизировать определенные виды вооружения, но ресурсов недостаточно, чтобы сделать рывок.

Выступление Путина перед федеральным собранием, показ мультиков про новое ядерное оружие России – это блеф. Потому что для производства такого оружия перед учеными РФ стоят чрезвычайно технологические вызовы, которые Москва не способна решить. Разве что украдет секреты в США или Китая. Но и это может не помочь,
– считает Александр Хара.

По его словам, Россия сама ежегодно выпускает только 1,5% станков – и это не высокоточное оборудование. Остальные РФ покупает за рубежом – в тех же США, Германии. То есть, говорит Хара, даже средства производства, необходимые для космоса, авиации и оборонно-промышленного комплекса, Россия не производит. Поэтому есть сомнения, что РФ способна на какие-то прорывные вещи. Модернизировать вооружение, разработанное в советское время – да. Но у них нет количества спутников, чтобы обеспечить себя глобальной позиционной системой.

"Россия блефует и не способна составить полномасштабную конкуренцию образца холодной войны. Кибератаки, какие-то маленькие спецоперации Россия может осуществлять. Но не может конкурировать с США в одной области", – подчеркнул Александр Хара.

Напомним, 1 марта Путин выступил с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Среди прочего он заявил об испытаниях новой крылатой ракеты с ядерным двигателем. По его словам, в России создана и прошла испытания новая крылатая ракета с ядерной энергетической установкой. Во время его выступления даже показали видео испытания этой ракеты. По словам Путина, новая ракета обладает неограниченным радиусом действия и непредсказуемой траекторией полета. Он также заявил, что Россия сумела создать эффективные противоракетные системы. В качестве примера он привел ракетный комплекс "Сармат", возможности которого также позволяют преодолевать ПРО. Фаза испытаний уже началась.

Как сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники, президент США Дональд Трамп во время последнего разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Соединенные Штаты выиграют гонку вооружений, если две их страны ее начнут.

Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Путин Дональд Трамп
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Переїзд у Київ із Сан-Франциско: враження іноземця від життя у столиці України
сегодня, 08:40 Переїзд у Київ із Сан-Франциско: враження іноземця від життя у столиці України
Peter Santenello 378
Главные новости 31 марта: невъездные дипломаты РФ, е-декларации политиков и Хилтон во Львове
31 марта, 22:11 Главные новости 31 марта: невъездные дипломаты РФ, е-декларации политиков и Хилтон во Львове
879
Надежда госпереворота: реальные угрозы и подводные течения резонансного дела Савченко
31 марта, 22:00 Надежда госпереворота: реальные угрозы и подводные течения резонансного дела Савченко
1006
31 марта, 19:01 "Пытали током и били": как ФСБ упекла в тюрьму экс-мэра Феодосии
Юрій Бутусов 4004
Кто в Европе не любит евреев, или Чем может гордиться Украина
31 марта, 16:00 Кто в Европе не любит евреев, или Чем может гордиться Украина
Борис Немировський 1387
Казус Макрона: Безсмертный рассказал, кто станет новым президентом Украины
 11 октября 2017 , 11:58
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 20 марта , 13:45
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 30 ноября 2017 , 20:00
Радикалы попытались сорвать концерт Бабкина в Николаеве: видео
 16 октября 2017 , 22:31
При каких условиях Украина согласится снять мораторий на эксгумацию польских захоронений: объяснение Вятровича
 13 ноября 2017 , 05:06
Чем особенный семиместный Mazda CX-9: тест-драйв от Авто 24
 7 марта , 07:00
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук