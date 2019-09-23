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      Даже на процент не уступим, – помощник Зеленского о России и мире на Донбассе

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      У Зеленского отметили, что не уступят России в переговорах
      У Зеленского отметили, что не уступят России в переговорах / Getty Images

      Президент Владимир Зеленский не пойдет на то, чтобы предать доверие своих избирателей. Поэтому для того, чтобы достичь мира на Донбассе, Украина точно не допустит потери территорий.

      Над нынешней позицией украинской стороны в переговорах с Россией работает большое количество экспертов, об этом рассказал помощник Президента Украины Андрей Ермак в интервью изданию LB.ua.

       Мнение: У Зеленского избрали тактику, которая заставляет Путина идти на переговоры, – эксперт

      Ермак отметил, что в нынешнем виде минские соглашения он не подписывал. Однако над этим ведется работа.

      Я понимаю, что сейчас легче всего критиковать, и что им альтернативы не появилось. Но мы собрали большое количество экспертов и, основываясь на том, что уже существует, выработали свою позицию. Она лежит в основе всего нашего переговорного процесса,
      – заявил он.

      При этом глава государства имеет полную картину происходящег. Помощник президента подчеркнул, что Украина не собирается "ничего своего никому отдавать".

      "Мы не собираемся уступать ни 1 процента наших интересов... Мы точно никогда не допустим федерализации нашей страны. Мы точно никогда не допустим потери наших территорий. Мы точно хотим прекратить войну. Мы точно хотим реинтегрировать Донбасс в Украину", – сказал Ермак.

      Он также добавил, что выход "удивит в хорошем смысле слова даже самых больших скептиков".

      Знайте больше: Нормандская встреча и формула Штайнмайера: как Украине не попасть в ловушку

       

      окуповані райони донбасу
      Оккупированные районы Донбасса / Инфографика 24 канала

      blog_ava
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      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Новости России Украина – Россия Президент Украины
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