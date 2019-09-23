Даже на процент не уступим, – помощник Зеленского о России и мире на Донбассе

Президент Владимир Зеленский не пойдет на то, чтобы предать доверие своих избирателей. Поэтому для того, чтобы достичь мира на Донбассе, Украина точно не допустит потери территорий.

Над нынешней позицией украинской стороны в переговорах с Россией работает большое количество экспертов, об этом рассказал помощник Президента Украины Андрей Ермак в интервью изданию LB.ua.

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Ермак отметил, что в нынешнем виде минские соглашения он не подписывал. Однако над этим ведется работа.

Я понимаю, что сейчас легче всего критиковать, и что им альтернативы не появилось. Но мы собрали большое количество экспертов и, основываясь на том, что уже существует, выработали свою позицию. Она лежит в основе всего нашего переговорного процесса,

– заявил он.

При этом глава государства имеет полную картину происходящег. Помощник президента подчеркнул, что Украина не собирается "ничего своего никому отдавать".

"Мы не собираемся уступать ни 1 процента наших интересов... Мы точно никогда не допустим федерализации нашей страны. Мы точно никогда не допустим потери наших территорий. Мы точно хотим прекратить войну. Мы точно хотим реинтегрировать Донбасс в Украину", – сказал Ермак.

Он также добавил, что выход "удивит в хорошем смысле слова даже самых больших скептиков".

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Оккупированные районы Донбасса / Инфографика 24 канала