Даже не приглашали: 9 мая в Россию не приедет ни один иностранный лидер

Политические лидеры из других стран не приедут на празднование так называемого "Дня Победы" в Москве 9 мая (в Украине в этот день отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне). Песков, пресс-секретарь Путина, нашел оригинальное оправдание этому очевидному игнорированию мировым сообществом российских торжеств. Мол, никто не приедет – так никого и не приглашали.

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков давно известен своими оригинальными заявлениями. Вот и 29 апреля он нестандартным способом одновременно сообщил, что в Москву на 9 мая никто не приедет из мировых лидеров и оправдал это тем, что якобы дата ведь не юбилейная – вот никого не приглашали. Об этом сообщило информагентство ТАСС.

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Как объяснили отсутствие мировых лидеров на 9 мая 2019 года?

Мол, руководителей других государств приглашают на юбилейные мероприятия. Ну, то есть на 65, 70, 75 лет. А в 2019 году отмечают "только семьдесят четвёртую годовщину победы в Великой Отечественной войне".

Это не уникальная ситуация. Каких-либо специальных приглашений не было и в прошлом году. Обычно целенаправленно приглашают иностранных лидеров на юбилейные мероприятия,

– сказал Песков.

И добавил: "В следующем году будем отмечать очень важную и большую юбилейную дату (75-летие победы над нацизмом – 24 канал). Вот это будет год действительно особенный. А сейчас – нет юбилейной даты. Мы не приглашаем на обычные текущие праздники руководителей государств.



Песков нашел оправдание: никого не будет, мол, не приглашали

Насколько честный Песков в своем заявлении?

Действительно, дипломатический протокол в РФ предусматривает, что на празднование неюбилейных дат любого веса особые приглашения мировым лидерам не направляются. Однако Песков "забыл", что на торжество 9 мая в Москву мировые лидеры перестали приезжать с 2015 года – из-за агрессии России в Украине и аннексии Крыма. И у Путина тогда, в 2015 году, была далеко не столь "нежная" реакция, как в Пескова в 2019 году.

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"Это, конечно, их выбор – ехать в Москву на эти мероприятия или не ехать. Но они по текущей сложной конъюнктуре международных отношений не увидели гораздо более серьезных вещей. Связанных не только с прошлым, но и с необходимостью бороться за будущее", – сказал Путин. И еще добавил после этого, что мировые лидеры также не замечают, как в мире пытаются "героизировать нацистов", и насколько это, мол, актуально для настоящего.



9 мая у Путина в основном только лидеры бывших азиатских республик СССР

В 2015 году праздновали юбилейную дату – 70 лет окончания войны. И приглашений россияне разослали очень много. Только вот приехали только около 30 иностранных лидеров: президенты стран СНГ, лидеры Монголии, Вьетнама, Венесуэлы, Сербии. Тогда на параде присутствовал и генсек ООН Пан Ги Мун. И это был последний год, когда на торжествах в России можно было заметить хотя бы нескольких заметных мировых политических лидеров.

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Уже в 2016 году говорилось лишь о почетном госте – президенте Казахстана Нурсултана Назарбаева, в 2017 году – президента Молдовы Игоря Додона. А в 2018 году приехали президент Сербии Александар Вучич и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Приглашали ли их – неизвестно.

Однако известно, что еще не было такого года, когда бы 9 мая в Россию не приехал ни один иностранный лидер. Поэтому, наверное, господин Песков слишком перестраховался. Или же действительно Россия попала в столь тотальную международную изоляцию, что не приедут даже привычные российские сателлиты.