"Даже обос*аться от счастья не позволили": реакция соцсетей на визит Путина в Крым

Президент России Владимир Путин приехал в аннексированный Крым 18 марта. По случаю такого "важного" события российские силовики буквально вычистили дороги от автомобилей и людей, закрыли магазины и даже общественные туалеты. Пользователи социальных сетей отреагировали волной саркастических комментариев.

Блогер RoksolanaToday&Крым в своем Twitter сравнила Симферополь с "колонией строгого режима". Так как ради безопасности Путина немало улиц перекрыли не только для автомобилей, но даже для пешеходов. "Перекрыли ради НИКОГО, колония строгого режима "ИТК Симферополь". Боятся услышать реальные настроения крымчан", – написала она.

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Зато бронеавтомобили российской гвардии ездили всюду. И даже стояли – во дворах, подворотнях, чтобы не слишком бросаться в глаза. Бросались в глаза, правда, металлические заборы прямо посреди дорог. А также закрытые магазины и общественные туалеты.



"Колония строгого режима" – Крым, оккупированный Россией

Пользователи социальных сетей не замедлили с яркими комментариями:

– "Диверсии, знаете, бывают разные",

– "Вата от счастья даже обос*аться не сможет",

- "Очищают от людей – дикари до*банные",

– "Не город, а стойло для овец",

– "Оно летит в колонию?"

Самые интересные комментарии о визите Путина в Крым: смотрите фото

Симферополь

Город перекрыт не только для авто,и для пешеходов

Город на пабликах изрыгает просто счастье родной гавани

Перекрыли ради НИКОГО,Колония строгого режима «ИТК Симферополь»,боиться услышать РЕАЛЬНЫЕ настроения крымчан,больше ада-и т.п.

Севастопольскую от Ц.Рынка закрыли pic.twitter.com/ZngxDfLDLB — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 18 марта 2019 г.