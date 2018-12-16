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      Даже звезды на кремлевских шпилях почернели, – Порошенко прокомментировал реакцию РФ на Томос

      41 Читати новину українською
      Кремль
      Кремль / Фото из открытых источников

      15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. По словам Президента Украины Петра Порошенко, Кремль сейчас в истерике, ведь использовал русскую церковь для удержания соседних народов.

      Об этом он рассказал 16 декабря на пресс-конференции по созданию Украинской поместной автокефальной православной церкви.

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      По его словам, на фронте сразу видно, кто враг, а кто друг. Однако когда волки приходят в овечьих шкурах, очень легко стать добычей.

      Разве Кремль когда-то скрывал, что рассматривает российскую церковь как очень гипнотический дурман для удержания соседних народов в сферах своего влияния? И сейчас он этого не таит, что видно по истерической реакции Кремля и РПЦ на получение нашей украинской церковью автокефалии. Даже звезды на кремлевских шпилях почернели,
      – подчеркнул президент.

      В то же время Порошенко отметил, что Украина руководствовалась не горячими эмоциями, а вполне трезвым пониманием национальных интересов. Он отметил, что это были "несколько лет тихой спокойной, но очень интенсивной дипломатии и чрезвычайно сложных переговоров".

      Напомним, 15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве.

      Теги: Петр Порошенко Новости Украины Единая поместная церковь Томос Президент Украины
      Источник: 24 канал
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