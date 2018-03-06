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DCH будет добиваться синергии от работы ДМЗ, ХТЗ и "Сухой балки", – Ярославский

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Александр Ярославский
Александр Ярославский

Группа DCH Александра Ярославского, владеющая Харьковским тракторным заводом (ХТЗ), рудником "Сухая балка" (Кривой Рог Днепропетровской обл.) и приобретенным в текущем месяце Днепровским металлургическим заводом (ДМЗ), намерена получить синергический эффект от взаимодействия трех активов.

Об этом сообщают "Украинские новости".

"Будем стараться добиться синергии, так как ДМЗ производит металлургическую продукцию, а ХТЗ потребляет много металла. И ДМЗ потребляет продукцию "Сухой Балки". Эти предприятия где-то созвучны в том, что они производят", - сказал А. Ярославский на пресс-конференции в Днипре во вторник.

При этом он напомнил, что близко знаком с ситуацией в Днепропетровской области: "Я работал на Дзержинке (днепровский меткомбинат), работал и на Северном ГОКе - наша компания работала, так что тут ничего особо нового для нас нет".

Бизнесмен заявил о намерении системно развивать ДМЗ.

"Эта покупка расширяет масштабы инвестиций группы DCH в украинскую экономику. Недавно мы возродили из руин Харьковский тракторный. И для ДМЗ сегодня тоже начинается новая эра", - подчеркнул А. Ярославский.

Геннадий Бергеман, генеральный директор ДМЗ, так прокомментировал состоявшуюся сделку: "Мы рады приходу на ДМЗ системного украинского инвестора в лице Александра Ярославского. Для нас ценен и его личный опыт в развитии промышленных предприятий, и его опыт по привлечению инвестиций в производства. Присоединение ДМЗ к группе DCH открывает для нас новые перспективы, новые рынки. Уверен, что с приходом компании DCH мы получим новый импульс, продолжим работу по улучшению финансовых показателей предприятия и вольемся в DCH как прибыльный актив".

Как сообщалось, 1 марта 2018 года группа DCH А. Ярославского подписала договор о покупке у Evraz Днепровского метзавода. При этом уточнялось, что технически приобретение было произведено путем покупки 100% акций Drampisco Limited, которая, в свою очередь, владеет 97,73% акций ЧАО "Евраз-ДМЗ".

"DCH традиционно заинтересована в развитии украинской промышленности, и имеет опыт успешной реализации подобных проектов. Кроме того, ДМЗ интересен нам, с точки зрения, производственной интеграции с другими предприятиям, - указано в официально распространенном пресс-релизе группы.

При этом напоминалось, что в ходе процесса пополнения портфеля промышленных активов DCH А. Ярославский уже приобрел Харьковский тракторный завод (2016 год, Харьков) и рудник "Сухая Балка" (Кривой Рог, 2017 год). Общая сумма инвестиций бизнесмена в проекты различной отраслевой принадлежности только по Харьковскому региону превысила $1 млрд (в том числе $300 млн в социальный проект подготовки Харькова к Евро-2012).

Выручка ДМЗ в 2017 году составила $586 млн. По состоянию на 31 декабря 2017 года общая стоимость активов ДМЗ составляла $153 млн. За 2017 год завод получил валовую прибыль в размере $26 млн, показатель EBITDA составил $16 млн, прибыль до налогообложения - $1 млн.

Теги: Деньги Финансы металургия
Источник: 24 Канал
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