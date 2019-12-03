16:52
3 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮРО РАССЛЕДОВАНИЙ СНЕГ В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вєсті Кремля
      21:26, 2 декабря
      Вєсті.UA
      19:29, 2 декабря
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮРО РАССЛЕДОВАНИЙ СНЕГ В УКРАИНЕ

      Где в Украине самая низкая зарплата: статистика

      97 Читати новину українською
      Где в Украине самая низкая зарплата / ukranews.com

      Средняя среднемесячная зарплата в Украине самая низкая в Черновицкой области – 7 тысяч 885 гривен.

      Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в фейсбуке привел данные самой низкой зарплаты в Украине.

      К теме: Благодаря чему могут вырасти зарплаты в Украине: Милованов назвал два сценария

      По словам министра, антирейтинг выглядит так:

      Черновицкая область – 7 тысяч 885 гривен;

      Херсонская область – 8 тысяч 020 гривен;

      Тернопольская область – 8 тысяч 098 гривен;

      Черниговская область – 8 тысяч 130 гривен;

      Кировоградская область – 8 тысяч 222 гривны.

      Заметим, что сегодня размер минимальной зарплаты составляет 4 173 гривны. С 1 января 2020 года минимальная зарплата должна достичь отметки в 4 723 гривны в месяц или 28,31 гривны за час.

      По Украине же люди в среднем зарабатывают 10 687 гривен. Самые высокие средние зарплаты получают в Мариуполе, Киеве, Днепре, Одессе и Харькове.

      Это интересно: Зарплаты в Украине: у кого заработок уменьшился

       

      середня зарплата українців за останні 6 років
      Сколько в среднем зарабатывали украинцы в течение последних 6 лет / Инфографика 24 канала

      Високосный 2020 год: запреты и народные приметы
      сегодня
      42731
      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Деньги Тимофей Милованов Кировоградская область Новости Чернигова Новости Херсона Тернополь Новости Черновцов Зарплата
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 16:37 Инвалидность – не диагноз: 9 впечатляющих историй успеха, которые вас удивят
      Юліана Вінтюк 812
      сегодня , 15:32 Отдых в Италии: подборка самых интересных мест, которые должен увидеть каждый
      Марія Лелека 95
      сегодня , 12:06 Как распечатать качественные фото дома: полезные советы
      94
      сегодня , 15:00 Почему именно Лукашенко и Зеленский решают судьбу Путина
      Блог Медіа 2021
      сегодня , 14:03 Российское приложение FaceApp: существует ли опасность для украинцев
      4598
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук