Где в Украине самая низкая зарплата: статистика
Средняя среднемесячная зарплата в Украине самая низкая в Черновицкой области – 7 тысяч 885 гривен.
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в фейсбуке привел данные самой низкой зарплаты в Украине.
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По словам министра, антирейтинг выглядит так:
Черновицкая область – 7 тысяч 885 гривен;
Херсонская область – 8 тысяч 020 гривен;
Тернопольская область – 8 тысяч 098 гривен;
Черниговская область – 8 тысяч 130 гривен;
Кировоградская область – 8 тысяч 222 гривны.
Заметим, что сегодня размер минимальной зарплаты составляет 4 173 гривны. С 1 января 2020 года минимальная зарплата должна достичь отметки в 4 723 гривны в месяц или 28,31 гривны за час.
По Украине же люди в среднем зарабатывают 10 687 гривен. Самые высокие средние зарплаты получают в Мариуполе, Киеве, Днепре, Одессе и Харькове.
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Сколько в среднем зарабатывали украинцы в течение последних 6 лет / Инфографика 24 канала