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      Дебати між Порошенком та Зеленським на НСК "Олімпійський" – це законно

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      Дебати між Порошенком та Зеленським можуть відбутися на НСК "Олімпійський"
      Дебати між Порошенком та Зеленським можуть відбутися на НСК "Олімпійський" / Інформатор

      ​​Нині багато псевдоекспертів розродились аналітикою про те, що дебати між кандидатами на пост Президента України можуть і повинні відбуватись тільки в студії Суспільного. Жодних стадіонів, бо це "незаконно".

       Як юрист я не можу промовчати, тому ось мій висновок щодо теми дебатів.

      Прихильники тези про "незаконність" дебатів на НСК "Олімпійський" посилаються на підзаконний акт – "Постанову про положення про порядок проведення Національною суспільною телерадіокомпанією України передвиборних теледебатів між кандидатами на пост Президента України", затверджену ЦВК.

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      Але над цією постановою є закон України. І ЦВК затвердила постанову саме на виконання цього закону. А якщо бути більш точним, на виконання положень ч. 1-5 статті 62 ЗУ "Про вибори Президента України". Важливий нюанс – ці норми говорять про проведення дебатів за кошти Держбюджету та на базі Суспільного у випадку призначення ЦВК повторного голосування. Тому і постанова ЦВК каже саме про Суспільне.

      Але в цьому ж законі п. 3 ч. 1 ст. 58 визначає, що дебати можуть проводитись і як передвиборча агітація. Така агітація може здійснюватись як за кошти держбюджету, так і з офіційних фондів самих кандидатів.

      Частина 7 цієї ж статті встановлює що кандидат на пост Президента України має право на договірній основі за рахунок коштів виборчого фонду орендувати будинки і приміщення усіх форм власності для проведення зборів, мітингів, дебатів, дискусій та інших публічних заходів передвиборної агітації. Це означає, що для проведення дебатів цілком можна орендувати стадіон, як це передбачено законом.

      Йдемо далі. Стаття 60 цього ж Закону каже нам, що передвиборна агітація з використанням засобів масової інформації усіх форм власності проводиться з дотриманням принципу рівних умов та в порядку, передбаченому цим Законом.

      Передвиборна агітація у засобах масової інформації проводиться у формі публічних дебатів, дискусій та в інших формах, що не суперечать Конституції України та законам України.

      Кандидат має право сам обирати місце та засіб масової інформації для проведення агітаційного заходу – дебатів, організованих за кошт його виборчого фонду.

      Висновок: дебати можна проводити на стадіоні та в будь-якому іншому місці, якщо це прямо не заборонено законодавством. Хоч на відкритій площі або в одеських катакомбах. І можна проводити дебати із залученням будь-якого ЗМІ на вибір кандидатів. Можна, але зовсім не обов'язково саме на базі Суспільного.

      Тому попрошу "експертів", що бажають махати своєю некомпетентністю привселюдно, притримати свого внутрішнього аналітика, якщо ви не розбираєтесь у питанні.

      А поки продовжуємо слідкувати за шоу під назвою "Вибори Президента-2019" та чекаємо на дебати між Порошенком та Зеленським на НСК "Олімпійський".

      Автор: Сергій Стерненко

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      Автор: Блог Соцсети
      Теги: Новости Украины Петр Порошенко Владимир Зеленский Дебаты Зеленского с Порошенком Выборы Президента 2019 Новости политики Публикации
      Источник: Telegram
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