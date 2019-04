Дебати Зеленського і Порошенка – це The Show Must Go On

"The Show Must Go On" ("Шоу має тривати") співав Фреді Меркурі помираючи від СНІДу. Вітчизняні політики цих настанов лідера рок-гурту Queen, схоже, притримуються – між Володимиром Зеленським та Петром Порошенком відбувся вельми захоплюючих відео-батл щодо проведення передвиборних дебатів.