Дебати Зеленського і Порошенка – це The Show Must Go On

"The Show Must Go On" ("Шоу має тривати") співав Фреді Меркурі помираючи від СНІДу. Вітчизняні політики цих настанов лідера рок-гурту Queen, схоже, притримуються – між Володимиром Зеленським та Петром Порошенком відбувся вельми захоплюючих відео-батл щодо проведення передвиборних дебатів.

Це ще навіть не самі дебати, але вже цікаво.

Треба розуміти, що найбільше в проведенні дебатів зацікавлений чинний президент – саме Петро Порошенко буде максимально виграшно виглядати у форматі публічного обговорення проблем країни та шляхів їх вирішення. Адже він чудово орієнтується в поточній ситуації і спроможний годинами, не заглядаючи в папірці, обговорювати все на світі: від дизайну підошви нових армійських "Таланів" до ініціатив Данії в унеможливленні прокладання Росією "Північного потоку-2" через Балтійське море.

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У Володимира Зеленського такого бекграунду немає. Але й винуватити його у цьому було б нечесно. До січня цього року в нього були зовсім інші інтереси та забавки. Тому в разі публічного обговорення проблем країни та шляхів їх вирішення, Порошенко на фоні Зеленського точно виглядатиме переконливішим.

Крикучий пафос

Відтак, Зеленському нецікаво підставлятися під цей каток на ім'я Порошенко, який би на стандартних дебатах "закатав його в асфальт". Але й відмовлятися від дебатів, прикриваючись хворобою чи гастрольним графіком – це, як не крути, було б проявом боягузництва. Саме тому команда Зеленського й вирішила перехопити ініціативу і унеможливити дебати. Для цього лідер "95 кварталу" в кращих традиціях серіалу "Слуга народу" записав пафосне відеозвернення до Порошенка, де оголосив йому низку умов й висунув ультиматум. Нагадаю, він дав 24 години на те, щоб Порошенко погодився дебатувати на стадіоні.

У відеозверненні є ще кілька досить цікавих моментів: Зеленський вимагає, щоб кандидати попередньо здали аналізи, у тому числі на вживання алкоголю та наркотиків. Оскільки важко звинуватити діабетика Порошенка у їх вживанні, то ймовірніше за все такою вимогою Зеленський хоче спростувати закиди на свою адресу, мовляв, у шоу-бізнесі всі на кокаїні сидять, і "95 квартал" тут не виключення. Нічого з цього приводу не скажу, але зазначу, що такі медичні довідки зайвими точно не будуть. Країні дійсно не потрібен залежний президент – ані від олігархів, ані від Путіна, ані від кокаїну.

Був у відео Зеленського ще один цікавий, але не надто приємний момент, а саме кінцеве звернення до Порошенка: "думай" пауза "те", тобто "думай-те". Тут спічрайтер Зеленського поєднав передвиборний слоган самого Порошенка із зневажливим зверненням до чинного гаранта. Він наче на "ти" спочатку звертається, це дуже й дуже зверхньо вийшло і, звісно, не випадково.

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"Стадіон, так стадіон"

Безперечно ультиматум оголошений Зеленським з однією метою – образити Порошенка, щоб він обурився й відмовився. І вийшло б так, що ніяких дебатів не відбулося б, а це Зеленському лише на користь. Але Порошенко відреагував по-іншому, він і собі записав відеоролик: на фоні красиво підсвіченої нічної Банкової, під красиву музику Петро Олексійович демонстративно і ввічливо звернувся до Зеленського на ім'я та по батькові. Протягом 90 секунд пояснював, чому дебати – це не шоу і їх треба проводити за процедурою прописаною в законі. Але завершив цю промову Порошенко неочікувано, цитую: "Стадіон, так стадіон". І знову ввічливо на ім'я та по батькові звернувся до Зеленського.

Що ми натепер маємо?

Команда Зеленського спробувала зіскочити з непотрібних і небезпечних для їхнього кандидата дебатів, для цього вони за власним бажанням змінюють формат та місце проведення. І приховано хамлять чинному Президенту України. Утім, Порошенко реагує нестандартно – у його відповіді вже немає жодних малоросів, а лише "Володимир Олександрович" й поблажлива, така знаєте, батьківська згода пристати на висунуті нерозумним підлітком-бунтівником умови.

Що тут скажеш. Не знаю, яким президентом може бути актор Зеленський, але я вже бачу, що з президента Порошенка актор чудовий.

Як мають відбуватися дебати?Керівник Національної суспільної телерадіокомпанії України Зураб Аласанія розповів, що за статтею 62 Закону "Про вибори президента України" дебати мають відбутися не пізніше, аніж 19 квітня . Окрім того, вони мають тривати у прямому ефірі не менше, аніж 60 хвилин. Існує три формати у яких можуть пройти дебати: за участю експертів і представників ЗМІ, модерація між ними, або дебати в декілька турів.



За відмову від участі у дебатах обидвом кандидатам нічого не загрожує.



Спрогнозувати їх перебіг важко. Команда Зеленського активно працює у мережі, проте обережно ставиться до традиційних ЗМІ. Порошенко, навпаки, є активним риториком.

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