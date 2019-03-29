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      Дебаты без Порошенко, Зеленского и Тимошенко: почему не пришли лидеры избирательной гонки

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      Порошенко и Зеленский не пришли на дебаты, Тимошенко ушла из студии через несколько минут
      Порошенко и Зеленский не пришли на дебаты, Тимошенко ушла из студии через несколько минут / Коллаж 24 канала

      Кандидаты в президенты Владимир Зеленский и Петр Порошенко не пришли на дебаты, проходящие на общественном телеканале "UA: Первый". Юлия Тимошенко появилась в студии, но через несколько минут покинула ее.

      Лидер "Батькивщины" сразу же заявила, что хотела бы пообщаться со своими конкурентами по президентской гонке, но поскольку их нет, то она уйдет.

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      Я пришла к вам на приглашение на дебаты с Владимиром Зеленским и Петром Порошенко. Я пришла на дебаты, но дебатировать не с кем,
      – сказала Тимошенко.

      Ведущие предложили Тимошенко дебатировать с представителями гражданского общества, которые пришли в студию. Однако, она отказалась и ушла из эфира.

      Несмотря на отсутствие оппонентов, на дебатах все же остался другой кандидат в президенты – Анатолий Гриценко.

      Ранее "Украинская правда" сообщала, что ни один из кандидатов не планирует приходить на дебаты. Так, Владимир Зеленский гастролирует с туром "Вечернего Квартала" по городам Украины, и сегодня концерт в Броварах на Киевщине.

      Порошенко планирует в 21 час быть в эфире ТРК "Украина", а Тимошенко – в эфире ICTV, а потом так же планирует выступать на канале Ахметова.

      Топ-5 лидеров президентской гонки:

      1. Владимир Зеленский – 27,6%;
      2. Петр Порошенко – 18,2%;
      3. Юлия Тимошенко – 12,8%;
      4. Юрий Бойко – 11,1%;
      5. Анатолий Гриценко – 8,4%.


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      Теги: Новости Украины Выборы Президента 2019 Новости политики Юлия Тимошенко - новости Петр Порошенко Владимир Зеленский СМИ
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