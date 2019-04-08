Дебаты между Порошенко и Зеленским: готовятся ли к ним в "Олимпийском"

Во второй тур президентских выборов прошли действующий президент Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский. Теперь вся страна ожидает будущих дебатов, которые, по требованию Зеленского, могут состояться на НСК "Олимпиский" в Киеве. Журналисты 24 канала выяснили, готовятся ли на стадионе ко встрече кандидатов.

Об этом в прямом эфире сообщил корреспондент 24 канала.

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И отметил, что сейчас стадион работает в обычном режиме и нет даже намека на подготовку к предстоящим прениям.

Кроме этого, журналисты 24 канала пообщались с работниками "Олимпийского". О дебатах между Зеленским и Порошенко они ничего не знают, а билеты продают пока только на футбольные матчи.

Отметим, что 8 апреля Владимир Зеленский в очередном видеообращении отметил, что его дебаты с Петром Порошенко на НСК "Олимпийский" в Киеве состоятся 19 апреля.

Накануне Порошенко отмечал, что на "Олимпийском" будет ждать Зеленского

14 апреля. Также он призвал зрителей посетить мероприятие, а все телеканалы – его осветить.

История с дебатами Зеленского и Порошенко: в чем суть? Когда по результатам экзит-полов стало понятно, что во второй тур выборов президента проходят Зеленский и Порошенко, действующий президент вызвал шоумена на дебаты. Зеленский согласился, хотя вскоре после этого в его штабе начали искать всевозможные отговорки: мол, дебаты никому не интересны.



Впоследствии Зеленский снял видеоролик, в котором он вызвал Порошенко на дебаты и выдвинул условие, что дискуссия должна состояться на стадионе "Олимпийский". И Порошенко согласился, сняв видео в ответ со словами: "Стадион, так стадион".



В ЦИК отметили, что официальные дебаты между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко за счет государственного бюджета должны проводиться в студии Общественного.



Сейчас Национальная общественная телерадиокомпания Украины готовится к проведению этих дебатов. Кроме этого, там отметили: расходы на теледебаты между Зеленским и Порошенко на НСК "Олимпийский" могут обойтись в один миллион долларов. Также представители вещателя пообещали провести жесткие дебаты.