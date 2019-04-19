Порошенко приехал на дебаты на Общественное, Зеленский – нет

После дебатов на НСК "Олимпийский" кандидат в президенты Петр Порошенко прибыл на теледебаты в студию Общественного.

Центральная избирательная комиссия разрешила перенести дебаты на "Общественном" с 20 часов на 21:00, чтобы кандидаты имели возможность принять участие в неофициальных дебатах на НСК "Олимпийский". Зеленский еще 18 апреля заявил, что на теледебаты не придет.

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Порошенко приехал на дебаты на Общественном

Онлайн-трасляцию теледебатов на Общественном смотрите здесь.

По предварительным подсчетам на дебаты на "Олимпийский" пришли посмотреть 22 тысячи украинцев. По информации Порошенко – 60 тысяч человек. На их проведение кандидаты потратили из собственных средств от 6 до 8 миллионов гривен.

Главные тезисы Порошенко и Зеленского, прозвучавшие во время дебатов на стадионе – читайте в материале 24 канала.