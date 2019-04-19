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      Дебаты Порошенко и Зеленского: как и перед кем кандидаты стали на колени

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      Владимир Зеленский и Петр Порошенко во время дебатов
      Владимир Зеленский и Петр Порошенко во время дебатов / Getty images

      Во время дебатов на "Олимпийском" действующий президент Порошенко напомнил Зеленскому его слова о готовности стать на колени перед президентом РФ Владимиром Путиным.

      В ответ Зеленский заверил, что готов стать на колени перед каждой матерью, которая не дождалась своего сына с фронта, каждым ребенком, которая не дождалась отца и каждой женщиной, которая не дождалась своего мужа.

      Читайте также: Дебаты Зеленского и Порошенко: главные цитаты кандидатов в президенты

      После заявления политика оба кандидата стали на колени. Зеленский – перед публикой, Порошенко – перед флагом Украины.

      На фото видно, что действующий президент не просто стал на колени перед флагом, но и взял за руку женщину, которая держит его край. Это – Татьяна Рычкова, вдова погибшего на войне капитана Вооруженных сил Украины, пояснила нардеп Ольга Белякова на своей Facebook-странице.

      Ее муж Вадим погиб в августе 2014 года во время обстрела в ходе поисково-ударных действий на Донбассе. Сама же Татьяна – волонтер, помогает украинским военным. А также является офицером Вооруженных сил Украины, помощником министра обороны и начальника Генштаба и народным депутатом Украины.

      Отметим, что после дебатов на стадионе Петр Порошенко посетил дебаты на Общественном. Центральная избирательная комиссия разрешила перенести теледебаты с 20 часов на 21:00, чтобы кандидаты имели возможность принять участие в неофициальных дебатах на НСК "Олимпийский". Однако Владимир Зеленский еще 18 апреля сообщил, что на Общественное не придет.

      Дебаты Зеленского и Порошенко: полное видео
      Дебаты на "Олимпийском": красноречивые фото
      Заключительные слова кандидатов – читайте здесь.

       

       

      blog_ava
      Дебаты Зеленского и Порошенко: полное видео
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      Теги: Новости политики Выборы Президента 2019 Новости Украины Петр Порошенко Порошенко и Зеленский Дебаты Зеленского и Порошенко Владимир Зеленский
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