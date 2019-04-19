Дебаты Порошенко и Зеленского: как и перед кем кандидаты стали на колени
Во время дебатов на "Олимпийском" действующий президент Порошенко напомнил Зеленскому его слова о готовности стать на колени перед президентом РФ Владимиром Путиным.
В ответ Зеленский заверил, что готов стать на колени перед каждой матерью, которая не дождалась своего сына с фронта, каждым ребенком, которая не дождалась отца и каждой женщиной, которая не дождалась своего мужа.
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После заявления политика оба кандидата стали на колени. Зеленский – перед публикой, Порошенко – перед флагом Украины.
На фото видно, что действующий президент не просто стал на колени перед флагом, но и взял за руку женщину, которая держит его край. Это – Татьяна Рычкова, вдова погибшего на войне капитана Вооруженных сил Украины, пояснила нардеп Ольга Белякова на своей Facebook-странице.
Ее муж Вадим погиб в августе 2014 года во время обстрела в ходе поисково-ударных действий на Донбассе. Сама же Татьяна – волонтер, помогает украинским военным. А также является офицером Вооруженных сил Украины, помощником министра обороны и начальника Генштаба и народным депутатом Украины.
Дебаты Зеленского и Порошенко: полное видео
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