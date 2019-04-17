Дебаты Порошенко и Зеленского: кто и какую сумму заплатит за организацию

Проведение дебатов между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко на НСК "Олимпийском" обойдется в 6-8 миллионов гривен. Эти деньги поровну заплатят избирательные фонды кандидатов.

Спикер предвыборного штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков в эфире "112 Украина" отметил, что сами кандидаты хотят провести дебаты, поэтому "было бы неправильно нагружать государственный бюджет расходами на это мероприятие".

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Поэтому, избирательным фондам Зеленского и Порошенко придется отдать примерно по 3-4 миллиона на проведение дебатов 19 апреля на стадионе.

"Это, конечно же, большие деньги, но я думаю, что в бюджете страны найдутся другие статьи, на которые стоило бы потратить эти ресурсы", – сказал Разумков.

Похожую сумму назвал и глава правления Общественного Зураб Аласания. По его подсчетам, проведение дебатов на "Олимпийском" может обойтись в 5,6 миллионов гривен.

Накануне Зеленский записал видеообращение, которое адресовано не Петру Порошенко, а всем гражданам. Зеленский пригласил украинцев на дебаты и предложил получить билеты на это мероприятие. Их можно получить на сайте debaty2019.org.ua. Перед дебатами кандидатов на стадионе состоится бесплатный концерт, на котором выступит Ольга Полякова и Дзидзьо.

Когда и как состоятся дебаты между Порошенко и Зеленским?Во второй тур выборов, которые состоятся 21 апреля, прошли Владимир Зеленский (30,24%) и действующий украинский гарант Петр Порошенко (15,95%). После объявления результатов экзит-полов первого тура выборов Порошенко вызвал Зеленского на дебаты. Через некоторое время последний снял видеоролик, в котором уже он вызвал президента на дебаты и выдвинул несколько условий, одним из которых является проведение мероприятия на стадионе "Олимпийский". Порошенко, со своей стороны, на это согласился, заявив в видеоответе: "Стадион, так стадион".



Политики долго не могли согласовать время проведения дебатов, и предъявляли друг другу различные предложения и призывы. 14 апреля на "Олимпийском" состоялись дебаты, однако на них присутствовал только Порошенко. В то же время в команде Зеленского подчеркивали, что они будут на стадионе только 19-го числа в 19:00.



Уже 15 апреля в штабе Порошенко заявили, что он готов прийти и 19 апреля на "Олимпийский", однако предлагает Зеленскому изменить указанное ранее время. Предложение Порошенко: провести дебаты на стадионе с 16:00 до 18:00, а после этого в 20:00 продолжить их на Общественном.



Согласно закону, дебаты должны пройти 19 апреля – последняя пятница перед голосованием. Они должны длиться в прямом эфире не менее, чем 60 минут и их проводят в студии (комнате) национального вещателя, каким является Общественное. Правда, при таких условиях расходы на мероприятие идут из государственного бюджета.