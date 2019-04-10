Дебаты Порошенко и Зеленского на "Олимпийском": на какие даты кандидаты забронировали стадион

В НСК "Олимпийский" поступили запросы о проведении дебатов от уполномоченных представителей кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

От представителя Порошенко поступил запрос на проведение дебатов на 14 и 19 апреля. А от представителя Зеленского – на 19 апреля, сообщили в "Олимпийском".

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Там добавили, что "Олимпийский" инициировал переговоры с представителями кандидатов на тему обеспечение проведения дебатов на территории спорткомплекса.

Однако известно, что с 19 по 21 апреля на "Олимпийском" пройдет Киевская международная книжная ярмарка "Мэдвин: Книжный мир".

9 апреля руководитель государственного Общественного вещателя Зураб Аласания поддержал позицию ЦИК относительно проведения дебатов. Поэтому, согласно закону, дебаты состоятся на Общественном в последнюю пятницу перед голосованием, а именно 19 апреля. Дебаты продлятся час - с 20: 00 до 21: 00.

Проведение дебатов может обойтись в 5 миллионов 600 тысяч гривен. Однако руководители "Олимпийского" говорят, что конечная стоимость дебатов будет зависеть от многих факторов, в том числе технических.

Главное о дебатах между Порошенко и Зеленским: что надо знать?

Порошенко и Зеленский прошли во второй тур выборов, который состоится 21 апреля. Когда стали известны результаты экзит-полов первого тура, Порошенко вызвал Зеленского на дебаты и тот согласился. А впоследствии уже Зеленский снял видеоролик, в котором он вызвал Порошенко на дебаты и выдвинул условие, что дискуссия должна состояться на стадионе "Олимпийский". Порошенко согласился, сняв ответный видеоролик.



Пока точно неизвестно, состоятся ли дебаты на "Олимпийском", и какую именно дату выберут для этого события. Порошенко ранее заявлял, что ждет Зеленского на "Олимпийском" 14 апреля. А Зеленский называл датой дебатов 19 апреля.