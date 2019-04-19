22:08
19 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПРИВАТБАНК ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО И ПОРОШЕНКО ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Олени вышли против Путина. Дома российского политика на "загнивающем Западе"
      Вєсті Кремля
      00:12, сегодня
      Вести.UA: ЗЕпрокурор Луценко. Судный день "Приватбанка"
      Вєсті.UA
      22:24, 18 апреля
      Как выглядят украинские дороги после дорогого ремонта: шокирующие фото и видео
      ЦРУ
      12:53, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Как раньше на ипподром ходили
      Згадати все
      21:25, 17 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПРИВАТБАНК ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО И ПОРОШЕНКО ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Дебаты Порошенко на Общественном: в студии находится лицо, готовящее покушение на президента

      571 Читати новину українською
      Дебаты Порошенко на Общественном: в студии находится лицо, готовящее покушение на президента

      Во время дебатов на "Общественном" ведущая Мирослава Барчук сообщила, что в зале находится человек, который может "совершить террористический акт".

      Как она сообщила, об этом представителям государственного вещателя сообщили правоохранители.

      Читайте также: Дебаты Зеленского и Порошенко: онлайн-трансляция

      «Меня просят сказать это в эфире, и я объявляю это для того, чтобы тот, кто боится, покинул зал», – заявила Барчук.

      По ее словам, теракт заключался в том, что лицо, находящееся в студии, хочет совершить покушение на Порошенко.

      Заметим, что действующий президент объявил, что остается в студии.

      "Я тоже остаюсь, Петр Алексеевич, потому что это моя работа, я – ведущая шоу", – ответила модератор.

      В полиции отметили, на линию 102 никакие сообщения о возможном теракте на Общественном к ним не поступали.

      Новость дополняется

      blog_ava
      Зеленский встал на колени во время дебатов, Порошенко – за ним: фото
      сегодня
      1091
      Теги: Новости Украины Новости политики Дебаты Зеленского и Порошенко
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      П'ять сценаріїв майбутнього для Порошенка: від втечі до політичного ренесансу
      сегодня , 22:00 П'ять сценаріїв майбутнього для Порошенка: від втечі до політичного ренесансу
      Костянтин Шкабара 449
      Дебаты Зеленского и Порошенко: оценка из России – "завидуем Украине"
      сегодня , 21:01 Дебаты Зеленского и Порошенко: оценка из России – "завидуем Украине"
      Блог Соцмережі 3951
      Леонид Кравчук о выборах президента, дебатах и третьем Майдане
      сегодня , 20:00 Леонид Кравчук о выборах президента, дебатах и третьем Майдане
      Світлана Попова 988
      Обещания Зеленского: насколько реально их выполнить
      сегодня , 19:30 Обещания Зеленского: насколько реально их выполнить
      414
      Сможет ли новоизбранный президент распустить парламент: объяснение юриста
      сегодня , 18:00 Сможет ли новоизбранный президент распустить парламент: объяснение юриста
      Ірина Поліщук 400
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Главные новости 28 апреля: деньги Януковича снова украинские и история с розыском Яценюка
       29 апреля 2017 , 09:03
      Легенда Динамо оценил шансы сборной Украины на попадание на Евро-2020
       22 ноября 2018 , 09:40
      Что лучше: украинский КрАЗ или немецкий Magirus-Deutz
       6 января , 18:06
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук