Дебаты Порошенко на Общественном: в студии находится лицо, готовящее покушение на президента
Во время дебатов на "Общественном" ведущая Мирослава Барчук сообщила, что в зале находится человек, который может "совершить террористический акт".
Как она сообщила, об этом представителям государственного вещателя сообщили правоохранители.
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«Меня просят сказать это в эфире, и я объявляю это для того, чтобы тот, кто боится, покинул зал», – заявила Барчук.
По ее словам, теракт заключался в том, что лицо, находящееся в студии, хочет совершить покушение на Порошенко.
Заметим, что действующий президент объявил, что остается в студии.
"Я тоже остаюсь, Петр Алексеевич, потому что это моя работа, я – ведущая шоу", – ответила модератор.
В полиции отметили, на линию 102 никакие сообщения о возможном теракте на Общественном к ним не поступали.
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