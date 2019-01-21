Дебаты в ПАСЕ относительно Азовского моря могут повлиять на ужесточение санкций, – эксперт

Дебаты в ПАСЕ относительно кризиса в Азовском море не означают, что все решится быстро. Но западные лидеры в этом вопросе проявляют общую позицию, поэтому вполне реально, что произойдет усиление антироссийских санкций.

Такое мнение 24 каналу высказал председатель правления Центра социологических и политологических исследований "Социовымир" Сергей Таран.

Читайте также: Украина должна быть готова к новой атаке России в Азовском море, – экс-посол США

В Украине немного инструментов для влияния на ситуацию с захватом Россией наших кораблей и моряков в Керченском проливе. Один из них – дипломатия. С ее помощью мы можем убеждать мировое сообщество о продлении санкций против России, даже если эти санкции не выгодны самому Западу. В вопросе Керченского пролива – так же, поскольку Россия нарушила все возможные нормы международного права,

– говорит Сергей Таран.

Читайте также: Захват украинских моряков на Азове: капитан "Бердянская" поставил оккупантам ультиматум

В частности, отмечает эксперт, ряд западных лидеров уже заявил, что готов к ужесточению санкций. Трамп сказал, что не встретится с Путиным, пока Россия не освободит моряков и не вернет Украине корабли. А это, отмечает Таран, серьезно и ощутимо для Путина, который хочет встреч с Трампом. Также новый лидер немецкого Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Запад должен применить к российским кораблям симметричные санкции – их могут не допустить в европейские порты. Чтобы это происходило, нужны площадки, такие как ПАСЕ, где Украина могла бы выразить свою позицию.

Слушания в ПАСЕ не означают, что проблема в Азовском море решится. Это способ продвижения нашей позиции. Мы не одни в борьбе с Россией. Вообще есть дипломатическая блокада против России. Это и заявление Трампа о невозможности встречи с Путиным, вероятность экономических санкций против российских кораблей. Это задача-максимум. Но, когда об этом говорят западные лидеры, то есть перспектива, что санкции усилят. Плюс увеличение США военной помощи Украине. Кремль отреагирует, особенно в случае, если российские корабли попадут под санкции и РФ начнет терять деньги,

– убежден Сергей Таран.

Напомним, Парламентская ассамблея Совета Европы 24 января в рамках зимней сессии в Страсбурге проведет срочные дебаты относительно ситуации в Азовском море и Керченском проливе.

Что произошло в Керченском проливе?​

25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и в соответствии с международными нормами из порта Одессы в порт в Мариуполе.



Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу. Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.



После этого Украина до 26 декабря ввела в 10-и областях военное положение и запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.



Россия не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, направлявшиеся в украинские порты. Поэтому украинская экономика терпит большие убытки.



26 декабря Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о введении санкций в отношении РФ.