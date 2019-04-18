Дебаты Зеленского и Порошенко на НСК "Олимпийский": что можно было сделать на потраченные деньги

Уже 19 апреля на НСК "Олимпийский" должны состояться дебаты кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко. Сумма затрат колеблется в пределах 6 – 8 миллионов гривен. Мы проанализировали, на что еще можно было потратить эту кругленькую сумму.

Провести дебаты на стадионе предложил Владимир Зеленский, его оппонент и действующий глава государства Петр Порошенко принял такое предложение. Поскольку дебаты будут проводить вне телестудии Общественного и с другим регламентом, деньги на их проведение кандидаты выделяют из собственных карманов.

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Что можно было купить за деньги, выделенные на проведение дебатов?

Стоимость дебатов равна стоимости одной современной амбулатории для села или районного центра или же одного подвижного диагностического кабинета для маммографического обследования.

Также за указанную сумму можно было купить 77 аппаратов Патонмед ЕКВЗ-300 для онкологических отделений. Это оборудование применяют при хирургических вмешательствах. С его помощью врачи фактически "сваривают" живые ткани, что минимизирует кровопотерю у пациентов.

Деньги пошли на проведение дебатов на "Олимпийском" стадионе можно было использовать на приобретение 23 мобильных рентген-аппаратов КРД "INDlagraf-02".

На почти 7 миллионов гривен можно было купить 140 снайперских винтовок "Зброяр Z-10" для украинских защитников или же сварить 260 тысяч литров борща и угостить им бездомных.



Что можно было купить за деньги, потраченные на проведение дебатов на "Олимпийском" стадионе: инфографика

Как разворачивалась эпопея вокруг дебатов на "Олимпийском"?

Согласно результатам первого тура президентских выборов в Украине, во второй тур вышли действующий глава государства Петр Порошенко (15,95%) и шоумен Владимир Зеленский (30,24%). Сразу после объявления результатов экзит-пола 31 марта Петр Порошенко пригласил Владимира Зеленского на дебаты.



Через некоторое время Зеленский записал видеообращение, в котором сам пригласил Порошенко на дебаты. При этом он предъявил своему оппоненту несколько требований: среди них – проведение дебатов на НСК "Олимпийский" и сдача анализов на наркотическую и алкогольную зависимость. Порошенко ответил ему тоже видеороликом, в котором сказал: "Стадион, так стадион".



​После долгих споров вокруг времени, места и даты проведения дебатов, кандидаты, кажется, достигли согласия. Так, мероприятие должно состояться на НСК "Олимпийском" 19 апреля в 19:00. Всех желающих посмотреть на дебаты на стадионе будут пускать туда с 16:00.