Дебаты Зеленского и Порошенко на НСК "Олимпийский": что можно было сделать на потраченные деньги
Уже 19 апреля на НСК "Олимпийский" должны состояться дебаты кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко. Сумма затрат колеблется в пределах 6 – 8 миллионов гривен. Мы проанализировали, на что еще можно было потратить эту кругленькую сумму.
Провести дебаты на стадионе предложил Владимир Зеленский, его оппонент и действующий глава государства Петр Порошенко принял такое предложение. Поскольку дебаты будут проводить вне телестудии Общественного и с другим регламентом, деньги на их проведение кандидаты выделяют из собственных карманов.
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Что можно было купить за деньги, выделенные на проведение дебатов?
- Стоимость дебатов равна стоимости одной современной амбулатории для села или районного центра или же одного подвижного диагностического кабинета для маммографического обследования.
- Также за указанную сумму можно было купить 77 аппаратов Патонмед ЕКВЗ-300 для онкологических отделений. Это оборудование применяют при хирургических вмешательствах. С его помощью врачи фактически "сваривают" живые ткани, что минимизирует кровопотерю у пациентов.
- Деньги пошли на проведение дебатов на "Олимпийском" стадионе можно было использовать на приобретение 23 мобильных рентген-аппаратов КРД "INDlagraf-02".
- На почти 7 миллионов гривен можно было купить 140 снайперских винтовок "Зброяр Z-10" для украинских защитников или же сварить 260 тысяч литров борща и угостить им бездомных.
Что можно было купить за деньги, потраченные на проведение дебатов на "Олимпийском" стадионе: инфографика
Как разворачивалась эпопея вокруг дебатов на "Олимпийском"?
Согласно результатам первого тура президентских выборов в Украине, во второй тур вышли действующий глава государства Петр Порошенко (15,95%) и шоумен Владимир Зеленский (30,24%). Сразу после объявления результатов экзит-пола 31 марта Петр Порошенко пригласил Владимира Зеленского на дебаты.
Через некоторое время Зеленский записал видеообращение, в котором сам пригласил Порошенко на дебаты. При этом он предъявил своему оппоненту несколько требований: среди них – проведение дебатов на НСК "Олимпийский" и сдача анализов на наркотическую и алкогольную зависимость. Порошенко ответил ему тоже видеороликом, в котором сказал: "Стадион, так стадион".
После долгих споров вокруг времени, места и даты проведения дебатов, кандидаты, кажется, достигли согласия. Так, мероприятие должно состояться на НСК "Олимпийском" 19 апреля в 19:00. Всех желающих посмотреть на дебаты на стадионе будут пускать туда с 16:00.