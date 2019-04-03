Дебаты Зеленского с Порошенко: Рада не успеет принять закон до второго тура

Законопроект об обязательных теледебатах Верховная Рада не успеет принять до второго тура выборов президента Украины. В проекте закона предлагают снимать с регистрации кандидатов в президенты, которые отказываются от теледебатов.

"Скорее всего, обязательные дебаты имеют шанс быть принятыми по итогам этой кампании, но уже после выборов", – сказала в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" председатель комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар.

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Что известно о законопроекте о дебатах?

В парламенте зарегистрировали проект закона об обязательном проведении дебатов между кандидатами перед вторым туром президентских выборов. Это для того, чтобы кандидаты в президенты Владимир Зеленский и Петр Порошенко встретились и ответили на вопросы избирателей и оппонентов.

Документ предлагает, что если один из кандидатов в президенты, прошел во второй тур выборов, отказывается от участия в таких дебатах, ЦИК должен отменить регистрацию этого кандидата. При этом выделенное ему время на теледебатах предоставляют другому кандидату для проведения предвыборной агитации.

Авторы проекта закона об обязательных дебатах – народные депутаты от партии "Блок Петра Порошенко" Ирина Геращенко и Мария Ионова.

Сюмар пояснила, что законопроект сначала должны рассмотреть в комитете Рады по вопросам правовой политики. А еще неизвестно, удастся ли собрать в межвыборный период кворум – достаточное количество людей для принятия решения.

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До 4 апреля в парламенте затянется рассмотрение поправок ко второму чтению законопроекта о языке, который Рада начала еще 28 февраля. И согласование ряда позиций по языковому законопроекту продлится еще определенное время, полагает Сюмар.

Можно ли менять правила игры во время самой игры? Я сторонник обязательных дебатов и сама подавала соответствующие правки в Избирательный кодекс. Страна должна слышать программные позиции кандидатов. Но избирательное законодательство не меняют за полгода до выборов. И это тоже правило,

– сказала нардеп.

Состоятся ли дебаты между Зеленским и Порошенко?

После объявления данных экзит-пола первого тура выборов, Порошенко вызвал Зеленского на дебаты, и последний согласился. Действующий президент убежден, что обсуждение между ними является обязательным.

Кроме того, украинцы зарегистрировали на сайтах президента и парламента петиции о публичных дебатах кандидатов в президенты. В петиции говорится, что нужно обязательно проводить публичные дебаты кандидатов в президенты, ведь украинцы должны знать о планах кандидатов, их команду и перспективы развития страны при их президентстве.

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Согласно закону, дебаты между кандидатами в президенты должны состояться не позже, чем 19 апреля и должны продолжаться в прямом эфире не менее 60 минут в промежутке между 19 и 22 часами. Общественное уже готовится проводить дебаты и планирует провести переговоры на эту тему со штабами Зеленского и Порошенко.

Что говорят о дебатах у Зеленского?

Однако в избирательном штабе Зеленского уже начинают открещиваться от дебатов. Там говорят, что в проведении таких "собачьих боев" просто нет смысла. У Зеленского считают, что обсуждать свою программу и план действий с Порошенко их кандидат не должен.

А политолог и спикер штаба Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что кандидат готов к дебатам с Порошенко, однако они не должны пересекаться с графиком Зеленского как художественного руководителя Студии "Квартал 95".

Что такое дебаты зачем их проводить?

Дебаты – это четко структурированный публичный обмен мнениями между кандидатами в президенты. Цель участников дебатов – убедить аудиторию в правильности позиции каждого из них. А еще участники пытаются сформировать у слушателей положительное впечатление и отношение к себе.



Дебаты – составляющая демократического процесса выборов. В таком формате избирателям удобнее сравнить позиции политиков и понять, насколько кандидат в президенты верит в то, что он планирует сделать, сможет ли он это выполнить. Дебаты – не самый объективный вариант, но он важен для избирательного процесса.