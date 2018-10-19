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      Дебют откладывается: "Лейкерс" без Михайлюка проиграли первый матч нового сезона НБА

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      Святослав Михайлюк
      Святослав Михайлюк / Getty Images

      Украинский защитник Святослав Михайлюк не принял участия в дебютном матче НБА в составе "Лос-Анджелес Лейкерс".

      Портленд – Лейкерс 128:119 (34:31, 31:32, 28:28, 35:28)

      В рамках регулярного чемпионата сезона НБА-2018/19 "Лейкерс" уступил "Портленд" со счетом 119:128.

      Читайте также: Украинец Лень дебютировал за "Атланту" в новом сезоне НБА, и его команда проиграла

      Михайлюк участвовал в последнем предсезонном матче против Голден Стэйт. Однако в этой игре тренерский штаб "Лейкерс" решил не давать украинцу игрового времени.

      Самым результативным игроком в составе "Лейкерс" стал ЛеБрон Джеймс, который сделал дабл-дабл. На фоне ожиданий официальный дебют ЛеБрона в "Лейкерс" оказался весьма скромным – 4-кратный MVP за 37 минут набрал 26 очков (9 из 16 с игры и 8 из 9 с линии штрафных), собрал 12 подборов и допустил 6 потерь при 6 асистах.

      Видеообзор матча Лейкерс – Портленд

      Напомним, что Святослав Михайлюк сможет дебютировать за "Лейкерс" в следующем матче, который они сыграют 21 октября против "Хьюстона".

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      Теги: Спорт Баскетбол
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 19 октября
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