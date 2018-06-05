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Дебютанты УПЛ "Львов", "Десна" и "Полтава" получили аттестаты на выступление в элитном дивизионе

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Украинская Премьер-Лига уже укомплектована – новички элитного футбольного дивизиона "Полтава", "Десна" и ФК "Львов" получили аттестаты на выступление в УПЛ.

Об этом сообщил официальный сайт УПЛ.

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Львовяне, которые вернулись в премьер-лигу, заменив там ровенский "Верес", очевидно, будут проводить домашние матчи на "Арене Львов". Полноценно дома в Чернигове будет чувствовать себя и "Десна".

А вот Полтава первые три-четыре месяца будет делить вместе с земляками из "Ворсклы" стадион имени Бутовского. За это время планируют привести в порядок инфраструктуру домашней арены "Полтавы" стадиона "Локомотив".

Во вторник, 5 июня, во время Общего собрания клубов Украинская Премьер-Лига состоялось утверждение календаря первого круга i этапа Чемпионата УПЛ сезона 2018/19 годов. Увидеть новичков в действии сможем уже 22 июля, когда состоится первый тур нового сезона УПЛ. А накануне Шахтер и Динамо в Одессе разыграют суперкубок Украины.

Теги: Новости спорта
Источник: 24 Канал
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