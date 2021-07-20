Дебош из-за маски на рейсе Одесса – Анталия: кем является женщина, которая начала ссору

Женой скандалиста на рейсе Одесса – Анталия была Светлана Есипенко. Она является главным врачом областного центра социально-значимых болезней в Одессе.

Об этом сообщили 20 июля. В сети выложили фото женщины.

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Сразу поняли

Во время скандала на борту самолета Одесса – Анталия журналисты заметили, что голос женщины – очень похож на голос Светланы Есипенко.

По данным Youcontrol, с 2017 по 2018 год женщина работала в должности главного врача в Одесском облцентре по борьбе против СПИДа. Впоследствии с 2019 года она возглавляет то же место в Облцентре социально значимых болезней.

Несколько фактов о Светлане Есипенко Родилась в 1997 году в Килии Одесской области. Впоследствии училась в Одесском медицинском университете по специальности "фтизиатрия". Сначала женщина работала врачом, затем – заместителем врача противотуберкулезного диспансера в Одессе. Светлана Есипенко в медицине работает уже 17 лет. Также она является членом областного штаба по ликвидации CОVID-19.

Сейчас женщина работает генеральным директором коммунального предприятия "Одесский областной центр социально значимых болезней". Он подчиняется Одесскому областному совету.

Что известно о скандале с маской на самолете

Один из пассажиров рейса Одесса – Анталия отказывался надевать маску.

У стюардессы с его женой возник конфликт.

Командир авиасудна решил снять пару с рейса.

Женщина пассажира отказывалась отвечать за свой поступок, ибо говорила, что спасала людей от коронавируса и имеет право отдохнуть.