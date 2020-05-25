Децентрализация власти: Шмыгаль рассказал о конфликтных случаях в общинах

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассчитывает выйти на изменения в Конституции по децентрализации власти до местных выборов в 2020 году. Однако пандемия COVID-19 может внести свои коррективы.

По его словам, власти активно завершают реформу децентрализации, и в ближайшее время будет сформирован весь перспективный план областей, что позволит переходить к следующему этапу, а именно избирательному процессу. Об этом сообщило издание "Интерфакс-Украина".

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"Сегодня у нас созданы 1 029 общин. Общее количество общин, которые должны быть созданы, – 1 300. Конфликтных – примерно 110, то есть у 8% общин есть напряжение. Большинство этих конфликтных случаев были созданы из-за местных элит. Для такой глобальной реформы 8% напряжения в общинах, это приемлемый показатель", – пояснил Денис Шмыгаль.



Денис Шмыгаль / Фото Еспресо TV

По мнению премьер-министра, субрегиональное образование нужно, потому что общинам, которых наститывается 1 300, будет трудно договариваться и принимать совместные решения. Бюджетов в районе не должно быть, но этот объединительный и координационный элемент должен остаться.

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Как сообщалось, Кабмин уже утвердил перспективные планы формирования территорий общин Житомирской, Николаевской, Харьковской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Херсонской, Хмельницкой, Луганской, Винницкой, Черновицкой, Донецкой, Черкасской, Волынской, Кропивницкой, Полтавской, Черниговской, Закарпатской, Днепропетровской, Киевской, Сумской и Ровненской областей.

Что такое децентрализация?Фактически реформа предусматривает передачу полномочий и финансов от центральной государственной власти ближе к людям – органам местного самоуправления.



Реформа децентрализации предусматривает, что сельские, поселковые, городские советы и их исполкомы должны иметь широкие полномочия и достаточно денег, чтобы мочь самостоятельно решать все местные вопросы и нести за это ответственность.



В ходе создания ОТГ несколько нарушаются границы административных районов, которые сейчас существуют. Поэтому возможность их пересмотра является необходимостью для продолжения реформы.