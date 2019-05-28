Дед все повторяет бабе, чтобы не умирала и дождалась, – мать пленного Кремлем моряка Небылицы

Семья украинского моряка Богдана Небылицы, который был командиром захваченного Россией бронированного артиллерийского катера "Никополь", с нетерпением ждет его возвращения . В частности, старенькие дед с бабкой, которым вскоре исполнится 90 лет.

Как рассказала мать украинского моярка Валентина Небылица, сегодня семья моряка чувствует гордость за сына.

Полное интервью Валентины Небылицы: Он сделал так, как должен был сделать каждый, – мать пленного украинского моряка Небылицы

"Любим его, ждем с нетерпением. Если бы можно было бы передать ему эти слова. Вся родня ждет", – подчеркнула она.

Валентина Небылица добавляет, недавно у сестры моряка родился сыночек, и его в честь него назвали Богданчиком.

У него старенькие дед с бабушкой остались. Вот им скоро исполнится по 90 лет. Как тогда в 2014-м из аннексированного Крыма, так и сейчас, из русского плена очень ждут его возвращения. И дед все повторяет бабе, чтобы не умирала и дождалась внука, – отметила мать военнопленного украинского моряка.

Письма поддержки Богдану Небылице необходимо писать на русском языке и отправлять по адресу: ФКУ СИЗО-2 УФСИН России в г. Москва, ул. Лефортовский Вал, д. 5, г. Москва, 111020, Российская Федерация.

25 мая Международный трибунал ООН постановил, что Россия должна освободить 24 пленных украинских моряков и вернуть 3 корабля, захваченные в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года. Однако Россия выполнять требования отказалась. А 27 мая суд в Москве не удовлетворил апелляционные жалобы адвокатов захваченных Кремлем на Азове моряков и оставил украинских моряков под стражей до конца июля.

Кто такой Богдан Небылица? Это украинский военный моряк, старший лейтенант Военно-Морских Сил ВС Украины, командир малого бронированного артиллерийского катера "Никополь" – одного из трех кораблей, захваченных россиянами в Черном море 25 ноября 2018 года во время планового перехода из Одессы в Мариуполь.



В 2014-м Небылица был одним из курсантов Академии Военно-Морских Сил имени Нахимова, которые пели гимн во время церемонии поднятия российского флага в учебном заведении. Гимн не удалось заглушить оккупантам даже оркестром. Богдан Небылица был среди тех, кто протестовал против аннексии Крыма и отказался становиться подконтрольным Путину. После оккупации полуострова Небылицу перевели на материковую часть Украины, где в 2016-м он закончил обучение в Институте Военно-Морских Сил Одесской морской академии. С 2016-го по 2018-й украинский моряк был командиром нескольких артиллерийских бронированных катеров.



В 2018-м Небылицу назначили командиром американского патрульного Катера "Айленд", и он должен был приступить к исполнению обязанностей, но из-за российского плена этого не случилось.

Как Россия напала на Украину в Азовском море? 25 ноября 2018 года на границе Черного и Азовского морей в районе Керченского пролива пограничный корабль РФ умышленно врезался в буксир украинских военных. Этот буксир был одним из трех украинских военных кораблей, которые законно направлялись из порта Одессы в порт в Мариуполе. После инцидента украинские корабли продолжили следовать до Мариуполя, однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные корабли открыли огонь по украинским судам.



В результате стрельбы 6 украинских военных моряков получили ранения. Российские пограничники также захватили 2 украинских корабля и взяли в плен 24 украинских моряков. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московский СИЗО. Все моряки заявили следствию в РФ, что являются военнопленными.